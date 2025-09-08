Social Media Apps Banned In Nepal: WhatsApp, LinkedIn, Instagram, সোশ্যাল মিডিয়ার মোট ২৬ অ্যাপ 'ব্যানড' হল !

Social Media Apps Banned In Nepal: WhatsApp, LinkedIn, Instagram, সোশ্যাল মিডিয়ার মোট ২৬ অ্যাপ 'ব্যানড' হল !
Social Media Apps Banned in Nepal: নেপাল ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইউটিউব সহ-মোট ২৬টি প্রধান সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে 'জেনারেশন জেড বিপ্লব' শুরু হয়েছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাবতীয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যানড করল নেপালের কেপি শর্মা ওলির সরকার। ৪ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে কার্যকর হওয়া এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। নেপাল জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, এক্স (সাবেক টুইটার), লিঙ্কডইন, রেডিট, হোয়াটসঅ্যাপ এবং স্ন্যাপচ্যাট-সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে সেদেশের সরকার।
নিষিদ্ধ অ্যাপের সম্পূর্ণ তালিকা
ফেসবুক – সোশ্যাল মিডিয়া
ফেসবুক মেসেঞ্জার – মেসেজিং
ইনস্টাগ্রাম – সোশ্যাল মিডিয়া
হোয়াটসঅ্যাপ – মেসেজিং
ইউটিউব – ভিডিও শেয়ারিং
এক্স (সাবেক টুইটার) – মাইক্রোব্লগিং
লিঙ্কডইন – প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক
স্ন্যাপচ্যাট – সোশ্যাল মিডিয়া
রেডডিট – কমিউনিটি ফোরাম
ডিসকর্ড – মেসেজিং / কমিউনিটি
পিন্টারেস্ট – ভিজ্যুয়াল ডিসকভারি
সিগন্যাল – মেসেজিং
থ্রেড – মাইক্রোব্লগিং
ওয়েচ্যাট – মেসেজিং / সোশ্যাল
কোরা – প্রশ্নোত্তর কমিউনিটি
টাম্বলার – ব্লগিং / সোশ্যাল
ক্লাবহাউস – অডিও চ্যাট
মাস্টোডন – মাইক্রোব্লগিং
রাম্বল – ভিডিও শেয়ারিং
মিউই – সোশ্যাল মিডিয়া
ভিকে (ভিকন্টাক্টে) – সোশ্যাল মিডিয়া
লাইন – মেসেজিং
আইএমও – মেসেজিং
জালো – মেসেজিং
সোল – সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং
হামরো প্যাট্রো – স্থানীয় নেপালি অ্যাপ
কেন নিষিদ্ধ হল এই ২৬ অ্যাপ
নেপাল সরকারের এই পদক্ষেপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, ২০২৩ নির্দেশিকা প্রবর্তনের পর, যা সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মকে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে নিবন্ধন করতে বাধ্য করে। মন্ত্রকের মতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোম্পানিগুলিকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ২৮ অগস্ট থেকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছিল।গত ৩ সেপ্টেম্বর সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর মেটা-মালিকানাধীন অ্যাপ (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ), অ্যালফাবেট-মালিকানাধীন ইউটিউব, এক্স (টুইটার), রেডিট এবং লিঙ্কডইন-সহ প্রধান প্ল্যাটফর্মগুলি আবেদন জমা দেয়নি। প্রতিক্রিয়ায়, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুংয়ের নেতৃত্বে সরকার, সম্মতি কার্যকর করার জন্য নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করে।
বিক্ষোভ এবং জনরোষ
এই নিষেধাজ্ঞা নেপাল জুড়ে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় তুলেছে। সোমবার, হাজার হাজার ছাত্র এবং নেপালের যুবসমাজ (জেন জি) কাঠমান্ডুতে সংসদ অভিমুখে মিছিল করে বিরোধিতা করেছেন এই সিদ্ধান্তের। 'জেন জি রেভোলিউশন' নামে অভিহিত এই আন্দোলনটি সরকারি দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অবক্ষয়েরও সমালোচনায়। বিক্ষোভ চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি চালিয়েছে। এই সহিংসতায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। সংসদ এবং সরকারের কেন্দ্রস্থল সিংহ দরবার সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে।
