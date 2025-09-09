English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nepal Protests Live Updates: জ্বলছে নেপাল, তারুণ্যের প্রাবল্যে পালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী!

Nepal Gen Z Protests Live Updates: নেপাল সংসদভবন দখল করে নিল জনতা। সব গেট খুলে রেখেছে সেনা। উত্তপ্ত নেপালের সমস্ত আপডেট পেতে চোখ রাখুন জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে...

| Last Updated: Tuesday, September 9, 2025 - 14:28
Comments |
Nepal Protests Live Updates: জ্বলছে নেপাল, তারুণ্যের প্রাবল্যে পালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী!

Nepal Gen Z Protests Live Updates: জনকণ্ঠ রোধে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞার অভিযোগে সোমবার সকালে জেন জ়িদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল নেপালে, রাতারাতি তা হিংসাত্মক চেহারার রূপ নিয়েছে। জেন Z-র প্রবল বিক্ষোভে পিছু হঠেছে নেপালের KP শর্মা ওলির সরকার। 

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

9 September 2025, 14:30 PM

Nepal Protest Live: নেপালে সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বিক্ষোভের মধ্যে পানিট্যাঙ্কিতে ভারত-নেপাল সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

9 September 2025, 14:30 PM

Nepal Protest Live: সূত্রের খবর, নেপালের অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু প্রসাদ পাউডেলকে মারধর করা হয়েছে। 

9 September 2025, 14:15 PM

তারুণ্যের প্রাবল্যে পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রীর! নেপালে পালাবদল...

9 September 2025, 14:00 PM

Nepal Protests Live: ভিআইপিদের সরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বিমানবন্দরের চারপাশে আতশবাজি ফাটানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

9 September 2025, 13:45 PM

Nepal Protests Live Updates: নেপালের জেনারেল-জেড বিক্ষোভকারীরা কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতরে হামলা চালিয়ে এবং হাতুড়ি-কাস্তে প্রতীকটি ভেঙে ফেলে তাদের আন্দোলন আরও তীব্র করে তোলে। কমিউনিস্ট শাসনের পতনের লক্ষ্যে যুব-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে।

9 September 2025, 13:45 PM

Nepal Protests Live Updates: সরকারি ভবন ও বাসস্থানে আগুন দেওয়ার পর, বিক্ষোভকারীরা কাঠমান্ডুর হিলটন হোটেলেও ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যে হোটেলটি ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতার মালিকানাধীন।

9 September 2025, 13:45 PM

Nepal Protests Live Updates: কাঠমান্ডুর মহারাজগঞ্জ সেনা ব্যারাকে ভিআইপিদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

9 September 2025, 13:45 PM

Nepal Protests Live Updates: জেন ়জি আন্দোলনের সুযোগে নেপালে কি সেনা অভ্যুত্থান? প্রধানমন্ত্রী ওলিকে পদত্যাগের নির্দেশ সেনা প্রধানের।

পরবর্তী খবর

Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি...

Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি...
UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! &#039;ঘনিষ্ঠ&#039; দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...
Nepal Gen Z Protest: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথে, কারফিউ-গুলি... মৃত্যু...

Nepal Gen Z Protest: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথে, কারফিউ-গুলি... মৃত্যু...
Baba Vanga&#039;s Special Predictions: এবার ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা, রাশিয়ায় ভয়ংকর কী ঘটবে, সবই বলে রেখেছেন বাবা ভাঙ্গা! হাড়হিম ২০২৫...

Baba Vanga's Special Predictions: এবার ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা, রাশিয়ায় ভয়ংকর কী ঘটবে, সবই বলে রেখেছেন বাবা ভাঙ্গা! হাড়হিম ২০২৫...
Tejashwi Yadav&#039;s wife: &#039;তেজস্বী যাদবের বউ তো আসলে একটা জার্সি গোরু!&#039;, &#039;বেইজ্জতের&#039; বিহারে বিরাট বাওয়াল...

Tejashwi Yadav's wife: 'তেজস্বী যাদবের বউ তো আসলে একটা জার্সি গোরু!', 'বেইজ্জতের' বিহারে বিরাট বাওয়াল...
Husband killed Wife: একাধিক বিয়ে স্বামীর! প্রথম স্ত্রী-র উপর অকথ্য অত্যাচার, মারতে মারতে এদিন...

Husband killed Wife: একাধিক বিয়ে স্বামীর! প্রথম স্ত্রী-র উপর অকথ্য অত্যাচার, মারতে মারতে এদিন...
Swimming: জাতীয় স্তরে সাঁতারে বাঙালিদের সুদিন ফিরবে: দ্রোণাচার্য তপন পানিগ্রাহী

Swimming: জাতীয় স্তরে সাঁতারে বাঙালিদের সুদিন ফিরবে: দ্রোণাচার্য তপন পানিগ্রাহী

MS Dhoni Chase Movie Teaser: পরনে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ধামাকাদার অ্যাকশন! মাধবনকে নিয়ে কোন মিশনে মাহি!

MS Dhoni Chase Movie Teaser: পরনে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ধামাকাদার অ্যাকশন! মাধবনকে নিয়ে কোন মিশনে মাহি!
Bengal Weather Update: ফের ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি! বুধ থেকে আবহাওয়ার বড় বদল, জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: ফের ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি! বুধ থেকে আবহাওয়ার বড় বদল, জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি...
Nepal Lifts Ban On Social Media: ‘জেন জ়ি’-র বিপ্লবে মাথানত নেপাল সরকারের! ২৩ জনের মৃত্যুতে উঠল ফেসবুক ব্যান...

Nepal Lifts Ban On Social Media: ‘জেন জ়ি’-র বিপ্লবে মাথানত নেপাল সরকারের! ২৩ জনের মৃত্যুতে উঠল ফেসবুক ব্যান...