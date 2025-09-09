Nepal Protests Live Updates: জ্বলছে নেপাল, তারুণ্যের প্রাবল্যে পালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী!

9 September 2025, 14:30 PM
Nepal Protest Live: নেপালে সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বিক্ষোভের মধ্যে পানিট্যাঙ্কিতে ভারত-নেপাল সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
9 September 2025, 14:30 PM
Nepal Protest Live: সূত্রের খবর, নেপালের অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু প্রসাদ পাউডেলকে মারধর করা হয়েছে।
9 September 2025, 14:15 PM
তারুণ্যের প্রাবল্যে পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রীর! নেপালে পালাবদল...
9 September 2025, 14:00 PM
Nepal Protests Live: ভিআইপিদের সরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বিমানবন্দরের চারপাশে আতশবাজি ফাটানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।
9 September 2025, 13:45 PM
Nepal Protests Live Updates: নেপালের জেনারেল-জেড বিক্ষোভকারীরা কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতরে হামলা চালিয়ে এবং হাতুড়ি-কাস্তে প্রতীকটি ভেঙে ফেলে তাদের আন্দোলন আরও তীব্র করে তোলে। কমিউনিস্ট শাসনের পতনের লক্ষ্যে যুব-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে।
9 September 2025, 13:45 PM
Nepal Protests Live Updates: সরকারি ভবন ও বাসস্থানে আগুন দেওয়ার পর, বিক্ষোভকারীরা কাঠমান্ডুর হিলটন হোটেলেও ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যে হোটেলটি ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতার মালিকানাধীন।
9 September 2025, 13:45 PM
Nepal Protests Live Updates: কাঠমান্ডুর মহারাজগঞ্জ সেনা ব্যারাকে ভিআইপিদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
9 September 2025, 13:45 PM
Nepal Protests Live Updates: জেন ়জি আন্দোলনের সুযোগে নেপালে কি সেনা অভ্যুত্থান? প্রধানমন্ত্রী ওলিকে পদত্যাগের নির্দেশ সেনা প্রধানের।