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LIVE Update: আটার বস্তার আড়ালে লুকিয়ে কী? কলকাতা থেকে যাওয়ার পথেই সর্বনাশ, গ্রেফতার...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:31 AM IST
LIVE Update: আটার বস্তার আড়ালে লুকিয়ে কী? কলকাতা থেকে যাওয়ার পথেই সর্বনাশ, গ্রেফতার...
01 August 2026 08:30 AM (IST)

Neeraj Chopra

অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া তাঁর সাফল্যময় ক্যারিয়ারে আরও একটি দারুণ মাইলফলক যোগ করলেন। গ্লাসগোতে আয়োজিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে তিনি রূপোর পদক জিতেছেন। ভারতের এই তারকা খেলোয়াড় তাঁর সেরা থ্রো-তে ৮৫.৮৩ মিটার দূরত্বে বর্ষা ছুঁড়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তবে শ্রীলঙ্কার রুমেশ থারাঙ্গা পাথিরাগে সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রতিযোগিতার সব আলো নিজের দিকে কেড়ে নেন। তিনি ৮৯.৭৫ মিটারের একটি দুর্দান্ত থ্রো করে সোনার পদক নিজের নামে করে নেন। আট বছরের দীর্ঘ বিরতির পর কমনওয়েলথ গেমসে ফিরে এসে নীরজ দুইবারের কমনওয়েলথ পদকজয়ী অ্যাথলিট হলেন। এর আগে ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে তিনি ঐতিহাসিক সোনার পদক জিতেছিলেন। গ্লাসগোর এই রূপোর পদকটি ভারতের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট হিসেবে তাঁর জায়গাকে আরও বেশি মজবুত করল।

01 August 2026 08:00 AM (IST)

West Bengal Bus

চালু হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত 'পিঙ্ক কার্ড' ব্যবস্থা। এই কার্ডের মাধ্যমে যোগ্য মহিলা যাত্রীরা সরকারি বাসে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বিনামূল্যে বা সুবিধাজনকভাবে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দিতে রাজ্যকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। মূলত, অনেকেই মহিলা বা যুবতীকে দেখা যাচ্ছে ভাড়া দেওয়ার জন্য বক্তব্য রাখতে। যেকারণে যাঁদের প্রয়োজন, তাঁরাই এই পিঙ্ক কার্ড পাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। যাঁরা ভাড়া দিতে পারবেন, তাঁদের এই কার্ড বা সুবিধা দেওয়া হবে না, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল মহিলাদের নিরাপদ, সহজ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন নিশ্চিত করা। ইতিমধ্যেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বহু মহিলার হাতে পিঙ্ক কার্ড পৌঁছে গেছে। পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ থেকেই কার্ডটি সরকারি বাসে ব্যবহার করা যাবে। বাসে ওঠার সময় পিংকার্ড প্রদর্শন বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইয়ের মাধ্যমে যাত্রীরা এই সুবিধা পাবেন। পরিবহন দপ্তর আশা করছে, নতুন এই ব্যবস্থা চালু হলে সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াত আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিবহন নিগম, বাসকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ মহিলাদের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও সহজ করবে এবং গণপরিবহনের প্রতি তাঁদের আস্থা বাড়াবে।

01 August 2026 07:15 AM (IST)

LPG Price

হরমুজ প্রণালীর জটিলতা সম্পূর্ণ না কাটলেও কিছুটা স্বস্তি রান্নার গ্যাসে। ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত। তবে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২০৯ টাকা কমল। আজ সকাল ৬ টা থেকে কলকাতায় ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম ৯৬৮ টাকা। বানিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২৮৭২ টাকা ৫০ পয়সা।

01 August 2026 07:15 AM (IST)

Taratala Warehouse Collapse

তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ধসে বহু শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার পর রাজ্য সরকার হাই-রাইজ নির্মাণে কড়া অবস্থান বজায় রাখল। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যে চলমান জি+৫ বা তার বেশি উচ্চতার বাণিজ্যিক, আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্পে স্থগিতাদেশ আগামী ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত বহাল থাকবে।

01 August 2026 07:15 AM (IST)

Bhangar

ভাঙড়ে আইএসএফ ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভাঙড় থানায় লিখিত ডেপুটেশন দিল বিজেপি নেতা-কর্মীরা। অভিযোগ ভাঙড় দু নম্বর ও এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে পঞ্চায়েত দখল করছে এবং পঞ্চায়েত সমিতি দখল করার জন্য অনাস্থা নিয়ে আসছে। মানুষ যাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে সেই তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে পঞ্চায়েত দখল করছে বা পঞ্চায়েত সমিতি দখল করছে আইএসএফ তাই আইএসএফ এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভাঙড় থানায় লিখিত ডেপুটেশন জমা দেয় বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকরা।

01 August 2026 07:15 AM (IST)

North Bengal Weather

শনিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরের জলপাইগুড়িতে বিখ্যাতভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি পূর্বাভাস উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার  এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। 

01 August 2026 07:15 AM (IST)

Jalpaiguri

আটার বস্তার আড়ালে ট্রাকে কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টা। জলপাইগুড়িতে বাজেয়াপ্ত। গ্রেফতার ট্রাকের চালক। ট্রাকটি কলকাতা থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ট্রাকটি থামায়। তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, আটার বস্তার আড়ালে বেআইনিভাবে কার্টনে করে প্রচুর কাফ সিরাপ পাচার হচ্ছিল।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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