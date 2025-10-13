Pakistan Lockdown: টিএলপির বিক্ষোভের জেরে কাঁপছে পাক সরকার, ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডিতে লকডাউন ঘোষণা...

Pakistan Lockdown: টিএলপির বিক্ষোভের জেরে কাঁপছে পাক সরকার, ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডিতে লকডাউন ঘোষণা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তেহরিক ই লাব্বাইক পাকিস্তান(TLP) এর বিক্ষোভের আতঙ্কে কাঁপছে পাকিস্তান সরকার। এর জেরেই ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির মতো গুরুত্বপূর্ণ দুই শহরে পরপর দুদিন লকডাউন ঘোষণা করল সরকার। শুনশান রাস্তাঘাট। একদিকে, আফগানিস্তানের দক্ষিণে পাক সেনাকে বেধড়ক মেরেছে তালিবান সেনা। তার উপরে বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তেহরিক ই লাব্বাইক পাকিস্তান।
পাক সংবাদমাধ্য়ম দ্যা ডন-র খবর অনুযায়ী শহরের নিরাপত্তা বাজায় রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে ১২০০ প্যারা মিলিটারি জওয়ান। এদিকে জিটি রোড ধরে লাহোর থেকে করাচি পর্যন্ত লং মার্চ শুরু করেছে তেহরিক ই লাব্বাইক।
গত শুক্রবার লাহোরে তেহেরিক সমর্থকদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ বেধে যায়। সেই সংঘর্ষ রুখতে ঘাম ছুয়ে য়ায় পুলিসের। গাজা মার্চ নামে ওই মিছিল শুরু হয়ে লাহোরে টিএলপির সদর দফতর থেকে। নেতৃত্বে দেন সংগঠনের প্রধান সাদ রিজভি।
গন্ডগোলের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই বহু টিএলপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিস। ইতিমধ্যেই গন্ডোগেলের জেরে ৯০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে লাহোরে। পাশাপাশি কাটি পাহাড়িতে আরও ৫৪ জনকে আটক করেছে পুলিস।
নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে লাহোরে ১১০ ফ্রন্টিয়ার কর্পস পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গুজরাটেও অন্য একটি কনটিনজেন্ট মোতায়েন করা হয়েছে। ইসলামাবাদের প্রতিটি এন্ট্রি পয়েন্ট সিল করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ব্লক করে নিয়ে আসা হয়েছে ৫০০ শিপিং কন্টেইনার। লকডাউনের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে টান পড়েছে শহরে। তবে শনিবার পর্যন্ত লাহোর বা ইসামাবাদে বড় কোনও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেনি।
