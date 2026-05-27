/Longest Solar Eclipse Of The Century: পুরোপুরি অদৃশ্য হবে সূর্য! মহাজাগতিক ক্ষণেই চলবে... NASA-র কথায় নড়েচড়ে বসল বিশেষজ্ঞরা

Longest Solar Eclipse Of The Century: 'শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ'-এর দিনক্ষণ ধার্য হয়ে গিয়েছে। আরা নাসা এখনই জানিয়ে দিল যে ঠিক কী হতে চলেছে..
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে মোট তিনটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হবে। তবে প্রথম দু'টি সূর্যগ্রহণ নিয়ে গ্রহণ-অনুরাগীদের মধ্যে রীতিমতো তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। এই সূর্যগ্রহণগুলির মধ্যে প্রথমটি চলতি বছর ১২ অগাস্ট হওয়ার কথা রয়েছে, আর দ্বিতীয়টি ঘটবে প্রায় এক বছর পর, ২০২৭ সালের ২ অগাস্ট। এই দু'টি ঘটনাই সূর্যের করোনা বা বলয়ের এক অসাধারণ দৃশ্য উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই দু'টি গ্রহণের মধ্যে ২০২৭ সালের গ্রহণটি বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। কারণ সেই সময়ে চাঁদ সূর্যের পূর্ণ চাকতিটি (ডিস্ক) পুরোপুরি আড়াল করে ফেলবে। দিনের বেলার আকাশ ছ'মিনিটেরও বেশি সময় ধরে গভীর গোধূলির আবহের রূপ নেবে। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) যে ঘটনাকে 'শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ'ই (The longest Solar Eclipse Of The Century)
৬ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে অন্ধকার
নাসা বলছে যে, ২০২৭ সালের ২ অগাস্টের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণটি সর্বোচ্চ স্থায়ী হবে- ৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড। আর এটিই একবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে পরিণত হবে। ১৯৯১ সালে শেষবার পৃথিবীর মানুষ এত দীর্ঘস্থায়ী কোনও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সাক্ষী হয়েছিল। নাসার মতে, এমন বিরল সুযোগ আবারও আসার জন্য আমাদের ২১১৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
কোথায় দেখা যাবে এই দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ?
এই শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান পথ বা গতিপথ শুরু হবে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে। এরপর এটি উত্তর আফ্রিকা অতিক্রম করে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। টিউনিসিয়া এবং মিশরের মতো দেশ থেকেও এই গ্রহণ পূর্ণ মহিমায় দৃশ্যমান হবে। বিশেষ করে, মিশরের লুক্সর শহরটি গ্রহণ দেখার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে গ্রহণটির স্থায়িত্ব হবে ৬ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। কার্নাক মন্দির এবং 'ভ্যালি অফ দ্য কিংস'-এর মতো প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির নৈকট্যের কারণে এই স্থানটি আরও বেশি অসাধারণ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
সূর্যগ্রহণটি এত দীর্ঘস্থায়ী হবে কেন?
এই সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্ব এমন ব্যতিক্রমী দীর্ঘতার মূল কারণ সরাসরি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। সূর্যগ্রহণ তখনই ঘটে, যখন চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে। পৃথিবীর অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থানের কারণেই চাঁদ সাময়িক ভাবে সূর্যের করোনাকে আড়াল করে ফেলে। ফলে দিনের বেলায় সূর্য স্বল্প সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর যত কাছে চাঁদ অবস্থান করে, গ্রহণ তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। ২০২৭ সালের ২ অগাস্ট চাঁদ তার পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুটির খুব কাছেই অবস্থান করবে। ফলস্বরূপ এটি এতটাই বিশাল দেখাবে যে, তা সূর্যের পুরো চাকতিটিকে এক অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে ফেলবে। গ্রহণের সর্বোচ্চ তীব্রতার বিন্দু এমন একটি অঞ্চলে পতিত হবে, যেখানে সূর্য প্রায় ঠিক মাথার উপর অবস্থান করে। এই বিশেষ পরিস্থিতিত ছায়ার অতিক্রমণের মোট সময়ের সঙ্গে আরও কয়েক সেকেন্ডের মূল্যবান অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে দেয়।
