দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 11, 2025, 12:17 PM IST
CJI on Nepal Crisis: পড়শি দেশের হাল দেখুন, আমাদের সংবিধান অনেক শক্তিশালী! নেপালের আগুন-আঁচে বড় কথা বলে দিলেন CJI...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপাল পরিস্থিতি নিয়ে এবার মুখ খুললেন ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI)। সুপ্রিম কোর্ট বুধবার ভারতের সংবিধানের শক্তি তুলে ধরতে গিয়ে গত দু’দিন ধরে চলতে থাকা নেপালের অশান্তির প্রসঙ্গ টেনে আনে। প্রেসিডেন্ট রেফারেন্স মামলার শুনানির সময় ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের বেঞ্চে এই আলোচনা হয়। প্রধান বিচারপতি গাভাই নেপালের উত্তপ্ত পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'আমরা আমাদের সংবিধান নিয়ে গর্বিত, দেখুন পাশের দেশে কী হচ্ছে।'

আরও পড়ুন, Sushila Karki Nepal Interim PM: ইউনূসের উলটো পথে হেঁটে মোদীকেই নেপালের ত্রাতা মনে করছেন নতুন 'প্রধানমন্ত্রী' সুশীলা...

তিনি উল্লেখ করেন, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এরপর বিচারপতি বিক্রম নাথ যোগ করেন, 'আর বাংলাদেশও', — প্রতিবেশী দেশের ছাত্র আন্দোলনের দিকে ইঙ্গিত করে, যে আন্দোলনের জেরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। দুই প্রতিবেশী দেশেই সহিংস বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। তরুণ প্রজন্মের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীদের পদত্যাগের দাবি উঠেছে, আর তাতে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাস্তাঘাট।

নেপালে সোমবার ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী হয় রাস্তা-ঘাট, যখন জেনারেশন জেড-এর তরুণ-তরুণীরা দুর্নীতি ও সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে এবং প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ও তাঁর সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। এই বিক্ষোভ দ্রুতই সহিংস রূপ নেয়, আন্দোলনকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এখন পর্যন্ত নেপালে অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই অশান্তিতে। মঙ্গলবার ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয় সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দফতর এবং শীর্ষ নেতাদের বাড়িতে। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে প্রাক্তন চারবারের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবার স্ত্রী এবং বর্তমান নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. অর্জু রানা দেউবার বাড়িতেও হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। কাঠমান্ডুর সেই বাড়িতে ঢুকে তাঁকে আক্রমণ ও মারধর করা হয়।

আরও পড়ুন, Nepal Unrest: বালেন্দ্র নয় নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি! ৬ পয়েন্টে জেনে নিন এই প্রাক্তন কড়া বিচারপতি সম্পর্কে

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Supreme Court of IndiaChief Justice of India BR GavaiCJI BR GavaiNepal violenceNepal newsBangladesh Violence
