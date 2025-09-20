Bengali lost in Uzbekistan: ড্রাইভ করে উজবেকিস্তানে ঘুরতে গিয়ে হারিয়ে গেলেন বাঙালি দম্পতি! মোঘলসম্রাট বাবরের দেশের লোক তাই বাঁচলেন...

Bengali lost in Uzbekistan: ড্রাইভ করে উজবেকিস্তানে ঘুরতে গিয়ে হারিয়ে গেলেন বাঙালি দম্পতি! মোঘলসম্রাট বাবরের দেশের লোক তাই বাঁচলেন...
Babur legacy: কাঠমান্ডু থেকে ১৪৪ কিমি দূরে, তিব্বতের সীমান্তের কাছে কোদারি গ্রামে ভয়াবহ ভূমিধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কবে মাটি-ধ্বংসাবশেষ সরানো হবে তা নিশ্চিত না হওয়ায় তাঁরা তাঁদের গাড়ি সেখানেই রেখে, হেঁটে কাঠমান্ডু পৌঁছান এবং পরে দিল্লি হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালি দম্পতি প্রবীর ও সংযুক্তা মিত্র বুঝতে পারলেন যে উজবেকিস্তানে কোথাও ভুল মোড় নিয়েছেন, এরপরই তাঁদের মহাকাব্যিক ১০০ দিনের ওভারল্যান্ডিং যাত্রা—যা ২৭,০০০ কিলোমিটার জুড়ে ডায়াবেটিস সচেতনতা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ছিল, ততক্ষণে বড় সমস্যায়। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, ন্যাভিগেশনের ভুলে ৪৩০ কিলোমিটার পথ বিভ্রাটই তাঁদের নিয়ে যাবে যাত্রার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্তে।
আরও পড়ুন, UAE Visa For Bangladeshis: ঘোর বিপাকে বাংলাদেশিরা, ভারতের পর পদ্মাপারের মানুষদের জন্য দরজা বন্ধ করল এই মুসলিম দেশ
ইংল্যান্ডের কিংস লিন থেকে তাঁদের নিজ শহর কলকাতার উদ্দেশে প্রাচীন সিল্ক রুট ধরে ২০টি দেশ অতিক্রম করার সময়, তাঁদের ‘চেতক’—একটি টয়োটা হাইলাক্স পিকআপে তাঁদের পৌঁছে দিল দূরবর্তী গ্রাম কিজিল কালায়। অথচ তাঁদের আসল গন্তব্য ছিল করাকালপাকস্তানের প্রথম শতাব্দীর কিজিল কালা দুর্গ। যা তাঁরা একেবারেই কল্পনা করেননি, তা হল স্থানীয়রা তাঁদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করবে—কারণ তাঁরা এসেছেন ‘বাবরের দেশ’ থেকে। ১৫ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরকে আজকের উজবেকিস্তানে জাতীয় বীর হিসেবে মানা হয়।
“আমরা এমন এক দেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম, যাঁদের প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধা,” বললেন প্রবীর ও সংযুক্তা। গ্রামের এক প্রবীণ এগিয়ে এসে তাঁদের আলিঙ্গন করেন। এরপর একের পর এক দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ। যে দুজন পথ হারানো ভ্রমণকারী ছিলেন, তাঁরা হঠাৎই পরিণত হলেন এমন এক জায়গার সম্মানিত অতিথি, যা যেন মানচিত্র থেকেও হারিয়ে গেছে। “আমরা যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছি, তা ছিল অবিশ্বাস্য,” স্মৃতিচারণ করলেন সংযুক্তা।
অচেনা মানুষ থেকে আমরা হয়ে উঠেছিলাম এমন এক দেশের প্রতিনিধি, যাঁদের প্রতি তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধা। এটা ছিল এক গভীরভাবে নম্র করে দেওয়া অভিজ্ঞতা।” তবে, এর পেছনে বিদ্রূপও ছিল। কারণ তাঁরা চলছিলেন এমন এক গাড়িতে, যার নাম রাখা হয়েছে মহারানা প্রতাপের কিংবদন্তি যুদ্ধঘোড়ার নামে—সেই প্রতাপ, যিনি ১৫৭৬ সালে হালদিঘাটির যুদ্ধে বাবরের মুঘল উত্তরসূরিদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। অথচ, শতাব্দী পরে বাবরের উত্তরাধিকারই মধ্য এশিয়ায় তাঁদের জন্য দরজা ও হৃদয় খুলে দিচ্ছিল।
মিত্র দম্পতি ঐতিহাসিক সম্পর্কের খোঁজে পথে নামেননি, কিন্তু তাঁরা সেগুলো বারবার খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ওভারল্যান্ডিংয়ের সঙ্গে ডায়াবেটিস মোকাবিলার সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়, যেখানে মানুষ জিনগতভাবে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। প্রবীর, একজন ডায়াবেটোলজিস্ট, বললেন— “আমাদের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনকে উৎসাহ দেওয়া, যাতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানো যায়।”
তবে, অভিযানের এক পর্যায়ে মিত্রদের যাত্রা হঠাৎই থমকে যায়। প্রবীর বলেন—“চেতককে পেছনে ফেলে আসা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। রাস্তা খুললেই আমরা আমাদের এই ভ্রমণসঙ্গীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনব।” এই অভিযানের পরিকল্পনা প্রবীর পাঁচ বছর ধরে করেছিলেন তাঁর স্ত্রী সংযুক্তাকে নিয়ে। সংযুক্তা কিংস লিনের কিং এডওয়ার্ড সপ্তম অ্যাকাডেমির গণিত শিক্ষিকা ও মেন্টর।
আরও পড়ুন, Pakistan Saudi Arabia Defence Pact: চুক্তি করে সৌদিকে পরমাণু বোমা দিচ্ছে পাকিস্তান, ফুঁসছে ইসরায়েল
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)