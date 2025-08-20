Cyclone Warning: বন্দরের কাল হবে শেষ? ধেয়ে আসছে ঘোরতর ঘূর্ণিঝড়, দুমড়ে-মুচড়ে দেবে সব! জারি সতর্কতা, ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই...

Cyclone Warning: বন্দরের কাল হবে শেষ? ধেয়ে আসছে ঘোরতর ঘূর্ণিঝড়, দুমড়ে-মুচড়ে দেবে সব! জারি সতর্কতা, ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই...
Cyclone Warning: উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাছ ধরার নৌকাগুলিকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এসবের সঙ্গে রয়েছে আরও নানা সতর্কতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ষা কাল (Rainy Season)। বাঙালির ক্যালেন্ডারে সময়টা শরতের শুরু হলেও, ভাদ্র মাসও এবঙ্গে বৃষ্টিরই মাস। আর ইংরেজির দিকে তাকালে বলতে হয়, অগাস্ট তো দেশ জুড়ে বর্ষারই সময়। উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত সর্বত্র বিপর্যয়ের ছবি-- ক্লাউডবার্স্ট (Cloudburst), ফ্ল্যাশফ্লাড (FlashFlood), অতিবৃষ্টি (Heavy Rain), বন্যা (Flood)। এর সঙ্গে রয়েছে নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়ের রোষনেত্রও। বঙ্গোপসাগরে (Bay of Bengal) তৈরি হওয়া নিম্নচাপের (Low pressure) কারণে তামিলনাড়ুর বন্দরগুলিতে (TN ports) ঘূর্ণিঝড়ের (Cyclone) সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে কাঁপছে সারা পৃথিবী...তবে কি অন্তিম সময়...
আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই
ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, যা আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হতে পারে। এর প্রভাবে তামিলনাড়ুর উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত এবং প্রবল বাতাস বইতে পারে।
নিষেধ, সতর্কতা
উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাছ ধরার নৌকাগুলিকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যারা সমুদ্রে রয়েছে তাদের দ্রুত উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। চেন্নাই, পুদুচেরি এবং অন্যান্য বন্দরগুলিতে ২ নম্বর বিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (NDRF) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে এবং জরুরি পরিষেবা ব্যবস্থাগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন: GST: মাথায় হাত! চাপতে পারে ৪০ শতাংশ GST! পুজোর মুখেই আর্থিক সংকটে পড়তে হতে পারে মধ্যবিত্তদের? কোন কোন জিনিসের দাম লাগামছাড়া?
বাংলায়
মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ গোপালপুরের কাছে ওড়িশার স্থলভাগে ল্যান্ডফল করেছে। এটি আজ দক্ষিণ ছত্তীসগঢ় রাজ্যে ঢুকে ক্রমশ শক্তি হারিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। আপাতত কিছুদিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে। বিশেষত আগামী শুক্রবার ২২ তারিখ এবং শনিবার ২৩ তারিখ উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)