Zee News Bengali
Madina Accident: অবিশ্বাস্য! ঘুমের মধ্যেই দগ্ধে মৃত ১৮, একসঙ্গে ঝলসে শেষ ৩ প্রজন্ম! সেই মৃত্যুপুরীতেই অলৌকিক রক্ষা একমাত্র ভাগ্যবানের...

Saudi Bus Accident 3 generations killed and the lone survivor: হজযাত্রীদের বাসটির সঙ্গে একটি ডিজেল ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ভারতীয় হজযাত্রীদের বাসটি। ঘুমন্ত অবস্থাতেই দগ্ধে মারা যান ৪২ যাত্রী। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 18, 2025, 07:19 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৃত্যুপুরী মদিনা (Madina Accident)! ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় (Saudi Bus Accident) ঘুমের মধ্যেই ঝলসে মৃত্যু হয়েছে হজযাত্রী ৪২ ভারতীয়ের (Indian Umrah Pilgrims)। একসঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছেপ্রজন্ম (3 Generations Killed)! হায়দরাবাদের এক পরিবারের মোট ১৮ জন (18 Members Of Hyderabad Family Killed)তবে সেই ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা থেকেই অলৌকিক রক্ষা পেয়েছেন এক ভারতীয় (Lone Survivor in Madina Bus Accident) সেও হায়দরাবাদেরই বাসিন্দাএকমাত্র সে-ই জীবিত আছেন ওই দুর্ঘটনার পর।

একসঙ্গে শেষ ৩ প্রজন্ম

সোমবার মদিনার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভারতীয় হজযাত্রীদের একটি বাসভয়াবহ সেই দুর্ঘটনায় হজযাত্রী হায়দরাবাদের বাসিন্দা এক পরিবারের ১৮ জন-ই প্রাণ হারান। যার মধ্যে ৯ জন শিশু। একসঙ্গে শেষ হয়ে যায় ওই পরিবারের গোটা ৩ প্রজন্ম। ৮ দিন আগেই তাঁরা হজ করতে গিয়েছিলেন। শনিবারই ফিরে আসার কথা ছিল ওই পরিবারটির। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তার আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান নাসিরউদ্দিন (৭০), তাঁর স্ত্রী আক্তার বেগম (৬২), ছেলে সালাউদ্দিন (৪২), মেয়ে আমিনা (৪৪), রিজওয়ানা (৩৮), শাবানা (৪০) এবং তাঁদের সন্তানরা।

জীবিত একমাত্র এক

মদিনায় দুর্ঘটনায় মৃত ভারতীয় হজযাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই হায়দরাবাদের। তবে এই মৃত্যুপুরীর মধ্যেও অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন হায়দরাবাদেরই বাসিন্দা এক যুবক। নাম মহম্মদ আব্দুল শোয়েব। বয়স ২৪ বছর। হায়দরাবাদের বাসিন্দা মহম্মদ আব্দুল শোয়েব চালকের পাশের আসনে বসে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেহাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন শোয়েব তবে তাশারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি

কীভাবে দুর্ঘটনা

মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হজযাত্রীদের বাসটি। হজযাত্রীদের বাসটির একটি ডিজেল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তের মধ্যে বাসটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই দগ্ধে মারা যান ৪২ যাত্রী। রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে তেলাঙ্গানা সরকার

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Madina AccidentSaudi Bus Accident3 Generations KilledLone Survivor
.

