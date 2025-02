WATCH | Mahatma Gandhi On Beer Cans: রাশিয়াই মদের ক্যানে মহাত্মার ছবি! ভাইরাল হল গান্ধীবাদী বিয়ার, ফুঁসে উঠল নেটপাড়া...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ারের বোতলে মহাত্মা গান্ধীর ছবি! বিতর্কে জড়াল রাশিয়ান মদ প্রস্তুতকারক সংস্থা। জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়াই এই বিয়ার ক্যানের কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে। সুপর্ণ সতপতি এই রাশিয়ার মদ সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমার বিনীত নিবেদন। বন্ধু পুতিনের সঙ্গে আপনি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন।’

My humble request with PM @narendramodi Ji is to take up this matter with his friend @KremlinRussia_E . It has been found that Russia’s Rewort is selling Beer in the name of GandhiJi… SS pic.twitter.com/lT3gcB9tMf

— Shri. Suparno Satpathy (@SuparnoSatpathy) February 13, 2025