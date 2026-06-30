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ইরানের হামলার আতঙ্ক! হরমুজ প্রণালীতে ‘অদৃশ্য’ হয়ে যাচ্ছে ভারতমুখী ৬২% বাণিজ্যিক জাহাজ

India-Bound Ships 'Go Dark':হরমুজ প্রণালীতে নজিরবিহীন ‘ডার্ক ট্রানজিট’! ইরানের নজরদারি এড়াতে ওমান রুটের দিকে ঝুঁকছে পণ্যবাহী জাহাজ। খনিজ তেল ও বাণিজ্যের জন্য হরমুজ প্রণালী ভারতের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ইরানের হামলার আশঙ্কায় ভারতমুখী জাহাজগুলো এখন নিজেদের লুকিয়ে বা ‘অদৃশ্য’ করে এই বিপজ্জনক জলপথ পার হতে বাধ্য হচ্ছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:36 PM IST
ইরানের হামলার আতঙ্ক! হরমুজ প্রণালীতে ‘অদৃশ্য’ হয়ে যাচ্ছে ভারতমুখী ৬২% বাণিজ্যিক জাহাজ
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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