Man Jumps from Mecca Grand Mosque: ভয়ংকর! মক্কার পবিত্র মসজিদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন এক ব্যক্তি, তার পরেই আশ্চর্য...রইল ভিডিয়ো

Man Jumps from Mecca Grand Mosque: ভয়ংকর! মক্কার পবিত্র মসজিদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন এক ব্যক্তি, তার পরেই আশ্চর্য...রইল ভিডিয়ো
Man Jumps from Upper Floors of Mecca Grand Mosque: ভয়ংকর সেই কাণ্ড দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যান দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মী। নীচে পড়তে থাকা ব্যক্তিকে কোনও রকমে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তাতে তিনি আহত হন। ওই নিরাপত্তাকর্মী পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের নিরাপত্তারক্ষার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল ফোর্সেসের সদস্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌদি আরবের (Saudi Arabia) মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের (Meccas Grand Mosque) উপর তলা থেকে লাফিয়ে পড়লেন এক ব্যক্তি (Man Jumps from Mecca Grand Mosque)। ভয়ংকর কাণ্ড! সেই ঘটনা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যান সেখানে দায়িত্বরত এক নিরাপত্তা কর্মী। দু'হাত উপরে তুলে লাফ দিয়ে পড়তে থাকা ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। সৌদি আরবে ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বরের দিন। নিরাপত্তাকর্মীটি পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের নিরাপত্তারক্ষার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল ফোর্সেস বা বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্য।
স্তম্ভিত-করে-দেওয়া মুহূর্ত
ওই স্পেশাল ফোর্সেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি উপর থেকে পড়ছিলেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন একজন নিরাপত্তা কর্মী। দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিরাপত্তা কর্মকর্তার হাড়ে চিড় ধরেছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরও যোগ করেছেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের এই ভয়ংকর ঘটনার স্তম্ভিত-করে-দেওয়া মুহূর্তের ভিডিয়ো ফুটেজ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই তা দেখেছেন।
আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন?
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, গ্র্যান্ড মসজিদের উপরের তলায় এক ব্যক্তি একেবারে ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর তার পরেই তিনি পড়ে গেলেন। পড়ে গেলেন, না, ঝাঁপ দিলেন? তিনি কি কোনও ভাবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন? কী চলছিল তাঁর মনে? আসল ঘটনাটা কী? পরে তদন্তে সেসবেরই কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হবে। তবে সেদিন তখনই নীচে দাঁড়িয়ে-থাকা নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেন। উপর থেকে ওই ব্যক্তি ঠিক নিরাপত্তা কর্মীর উপরেই এসে পড়েন। সেই ধাক্কায় দু'জনেই মাটিতে পড়ে যান।
আপনি অবসাদগ্রস্ত?
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
