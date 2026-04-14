  • Friend Kills Friend: খুনিকে নিয়েই এতদিন নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজছিলেন বাবা-মা, আচমকা কীভাবে খুলে গেল সব জট?

Friend Kills Friend: 'খুনি'কে নিয়েই এতদিন নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজছিলেন বাবা-মা, আচমকা কীভাবে খুলে গেল সব জট?

Friend Kills Friend: গত ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনার লবণচরা থানার রূপসা নদীতে একটি অজ্ঞাতপরিচিত পুরুষের লাশ উদ্ধার পুলিস

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 14, 2026, 02:34 PM IST
Friend Kills Friend: 'খুনি'কে নিয়েই এতদিন নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজছিলেন বাবা-মা, আচমকা কীভাবে খুলে গেল সব জট?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব। একইসঙ্গে দুজন কাজ করত। ভিন শহরে কাজ করতে গিয়ে একজন ফিরল, আর ফিরল না তাদের ছেলে? কোনও কুল কিনারা পাচ্ছিলেন না বাবা-মা।  একেবারেই  অজান্তে বাবা-মা নিখোঁজ ছেলের খোঁজে নামলেন সন্তানের 'খুনিকে' নিয়েই। চাঞ্চল্যকর এমন একটি খুনের রহস্য উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের খুলনায়।

হাসান মৃধা ও সুইটি বেগমের ছেলে হাসিব তাঁর ছোটবেলার বন্ধু সোহলের সঙ্গে দিন মজুরের কাজ করত শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে। হঠাত্ একসঙ্গে উধাও হয়ে গেল হাসিব ও সোহেল। এক দিন যায়, দুদিন যায় সোহেল ফিরলেও ঘরে ফিরল না হাসিব।

উত্কন্ঠা বাড়তে থাকায় হাসান মৃধা ও সুইটি ছুটে যান ছেলের বন্ধু সোহেলের কাছে।  সুইটিকে সোহেল জানায় তারা ২ জন ঢাকায় গিয়েছে। সে ফিরে এসেছে। কিন্তু হাসিব ফেরেনি। তাকে ঢাকার রমনায় রেখে সে খুলনা ফিরে এসেছে। 

ছেলের জন্য উতলা হয়ে ওঠেন সুইটি ও হাসান। ছেলের খোঁজে ঢাকায় যেতে চান তাঁরা। ২৫ সেপ্টেম্বর সোহেল নিজেই তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে করে ঢাকায় যান। রাজধানীর রমনার বটমূল, মৎস্য ভবন, শাহবাগ, গুলিস্তানের গোলাপ শাহ মাজারের আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেন তাঁরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজেও কোনো সন্ধান মেলেনি। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে আবার খুলনায় ফিরে যান হাসিবের মা–বাবা। কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি—ছেলের যে বন্ধু ছেলেকে খুঁজতে পাশে দাঁড়িয়েছে , সে-ই খুনি।

এদিকে একটি বেওয়ারিশ লাশ গোটা হত্যাকাণ্ডের জট আলগা করে দেয়। গত ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনার লবণচরা থানার রূপসা নদীতে একটি অজ্ঞাতপরিচিত পুরুষের লাশ উদ্ধার পুলিস। ততক্ষণে লাশটিতে পচন ধরে গিয়েছে। ফলে তাকে শনাক্ত করা যায়নি। পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে। পরে লাশটি কবর দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন-বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাতেও চলবে 'বুলডোজার', ফের পুরনো মেজাজে দিলীপ ঘোষ

আরও পড়ুন-বিধানসভা ভোটের মুখে ফের সক্রিয় ইডি, কয়লা দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার আইপ্যাক কর্তা

অন্যদিকে, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন খুলনা জেলা পুলিসের একটি দল এনিয়ে তদন্ত করছিল। আশপাশের জেলাসহ বিভিন্ন থানায় খোঁজ চলছিল, ২৩ সেপ্টেম্বরের আগে বা পরে কোনো নিখোঁজের অভিযোগ আছে কি না? পিবিআইয়ের তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানতে পারেন, লবণচরা থানায় এমন একটি অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগের সূত্র  পুলিস হাসিবের মা সুইটি বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর হাসিব মৃধার মা সুইটি বেগমকে উদ্ধার হওয়া লাশের ছবি দেখানো হয়। ডান হাতের বাহুতে থাকা ট্যাটু, পোশাক ও শারীরিক গঠন দেখে সুইটি বেগম লাশটি তাঁর ছেলে হাসিবের বলে শনাক্ত করেন।

লাশ সনাক্ত হওয়ার পরই তদন্তের মোড় ঘুবরে যায় সোহেলের দিকে। জেরার শুরুতে সোহেল গোটা পুলিসের সন্দেহ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পুলিসে তাকে ছেড়ে দিলেও তার উপরে নজর রাখছিল। এর মধ্যেই একটি চুরির মামলায় জেল হয় সোহেলের। তার পরেই হাসিব হত্যা মামলায় টানা জেরা করা হয় সোহেলকে। চাপে পড়ে সবকিছু স্বীকার করে নেয় সোহেল।

পিবিআই গোয়েন্দাদের জেরায় সোহেল জানিয়েছে, গত ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর সে হাসিব মৃধাকে খুলনা সদর এলাকার হেলাতলা মোড় থেকে বাইকে করে রূপসা নদীর পাড়ে নিয়ে যান। সেখানে আঠা জাতীয় নেশাদ্রব্য সেবন নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে সোহেল হাসিবের বুকের নিচে কিল-ঘুষি মারেন। এতে হাসিব অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হাসিবকে মৃত ভেবে লাশ গোপন করতে রূপসা নদীতে ফেলে দেয় সোহেল। এরপর এলাকায় ফিরে এসে শুরু করে বন্ধুকে খোঁজার নাটক।

Iran-US War: ইরানকে 'নরকে' পাঠানোর রণহুংকার ট্রাম্পের, হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন অবরোধে ঘনাচ্ছে মহাযুদ্ধের মেঘ
Noida protest: পাক মদতেই হিংসা নয়ডায়? শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা বাড়াল সরকার- কাদের...