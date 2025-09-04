English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
MRI Machine accident: স্ত্রীয়ের হাঁটুর স্ক্যান করাতে MRI রুমে ঢুকেছিলেন স্বামী! গলার চেন টেনে নিল রাক্ষুসে মেশিন... ১ঘন্টায় ছিন্নভিন্ন...

MRI Machine accident: তিনি মরিয়া হয়ে তার স্বামীকে টেনে সরানোর চেষ্টা করছিলেন এবং চিৎকার করে কাউকে মেশিনটি বন্ধ করতে বলছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কিথ এমআরআই মেশিনের সঙ্গে আটকে থাকার পর তাকে অবশেষে মুক্ত করা হয়। তবে দুঃখজনকভাবে, তিনি পরের দিন মারা যান।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 4, 2025, 10:53 PM IST
৬১ বছর বয়সী কিথ ম্যাকঅ্যালিস্টার, নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার। ওকে দুর্ঘটনাবশতঃ  এমআরআই (MRI) মেশিন ভিতরে টেনে নেয়। দ্য মিরর-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটে, কিথের স্ত্রী অ্যাড্রিয়েন একটি রুটিন হাঁটু স্ক্যান করাচ্ছিলেন।

ঘটনার বিবরণ: 

অ্যাড্রিয়েন একজন টেকনিশিয়ানকে কিথকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলেন, যাতে স্ক্যানের পর তিনি উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু কিথ যেই মুহূর্তে MRI-রুমে প্রবেশ করেন, তখনই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। শক্তিশালী চুম্বকের কারণে তিনি যে ভারী গলার চেনটি পরেছিলেন, তার টানে এমআরআই মেশিনটি তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

অ্যাড্রিয়েন বলেন, তিনি মরিয়া হয়ে তার স্বামীকে টেনে সরানোর চেষ্টা করছিলেন এবং চিৎকার করে কাউকে মেশিনটি বন্ধ করতে বলছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কিথ এমআরআই মেশিনের সঙ্গে আটকে থাকার পর তাকে অবশেষে মুক্ত করা হয়। তবে দুঃখজনকভাবে, তিনি পরের দিন মারা যান।

অ্যাড্রিয়েন বলেন, 'আমি বলছিলাম মেশিনটি বন্ধ করো, ৯১১-এ ফোন করো, কিছু করো, এই জঘন্য জিনিসটা বন্ধ করো!' তিনি আমার দিকে বিদায় জানানোর জন্য হাত নাড়লেন এবং তার পুরো শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল।'

এই ঘটনাটি এমআরআই স্ক্যান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে- 

এমআরআই করানো সাধারণ মানুষের কাছে একটু ভীতিজনক মনে হতে পারে— সেই বিশাল নল, বিকট শব্দ, আর ভিতরে দীর্ঘ সময় ধরে থাকার অপেক্ষা। কিন্তু সত্যি বলতে, এমআরআই নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটা নিশ্চিত করা যে ভেতরের শক্তিশালী চুম্বক এমন কোনও জিনিসের সঙ্গে মিশে না যায় যা মেশা উচিত নয়। একটি এমআরআই-এর চুম্বক সবসময় চালু থাকে এবং এটি এতটাই শক্তিশালী যে ধাতব বস্তুকে ঘরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে টেনে আনতে পারে। এই কারণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা মনে রাখা দরকার।

ধাতব জিনিস বাড়িতে রেখে যান (বা অন্তত ঘরের বাইরে রাখুন)

এটিই সবচেয়ে জরুরি নিয়ম। কোনো গয়না, কোনো বডি পিয়ার্সিং, কোনো ঘড়ি, বেল্ট, চাবি, বা ক্রেডিট কার্ড—মূলত, যা কিছু ধাতব, তা সবই নিষিদ্ধ। এমনকি ববি পিন বা কয়েনের মতো ছোট জিনিসও এমআরআই রুমে বিপজ্জনক বস্তুতে পরিণত হতে পারে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

MRIMRI machineMan dies in MRI machineMRI Machine pulled manNeck chainaccident
