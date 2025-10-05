Man sells his kidney to buy iPhone: ১৪ বছর আগে কিডনি বেচে কিনেছিলেন শখের আইফোন! জীবনের মারাত্মক ভুলে ভয়ংকর পরিণতি যুবকের...

Man sells his kidney to buy iPhone: ১৪ বছর আগে কিডনি বেচে কিনেছিলেন শখের আইফোন! জীবনের মারাত্মক ভুলে ভয়ংকর পরিণতি যুবকের...
Chinese boy's shoking incident: চিনের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। নাম ওয়াং শাংকুন। ২০১১ সালে নিজের একটি কিডনি ২০ হাজার ইউয়ানে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা) বিক্রি করেছিলেন তিনি। তা দিয়ে একটি আইফোন ৪ এবং আইপ্যাড ২ কিনেছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁর শরীরে একটি কিডনিই যথেষ্ট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গেজ়েট বড্ড প্রিয় তাঁর। আইফোন সবচেয়ে প্রিয়। একটা আইপ্যাড কিনলেও তো বেশ হয়। কিন্তু সঙ্গতি কোথায়? ও দিকে শখ যে পূরণ করতেই হবে। তাই শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গই বিক্রি করে দিয়েছিলেন ওয়াং শাংকুন। কিডনি বিক্রির অর্থে কিনেছিলেন আইফোন ৪ এবং আইপ্যাড। এখন জীবন-মরণ সমস্যায় চিনের হুনান প্রদেশের বাসিন্দা ওয়াং। একটি হাসপাতালে তাঁর ডায়ালিসিস চলছে।
শখের দাম লাখ টাকা। তবে শখের দাম যদি জীবন দিয়ে চোকাতে হয়, তা হলে তো মুশকিল। এক ব্যক্তির সঙ্গে কার্যত সেটাই হল। শখের জিনিস কিনতে গিয়ে তিনি যা করলেন, তাতে তাঁর আর আফসোসের শেষ নেই।
১৭ বছর বয়সে এমন এক সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, যা তাঁকে আজ চরম বিপদে ফেলে দিল। ১৪ বছর পর সেই সিদ্ধান্ত তাঁর জীবন ছারখার করে দিল। সেই ব্যক্তি চিনের বাসিন্দা।
সেই সময় তিনি বুঝতেও পারেননি, এমন একটা সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনে কী মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে! ৩১ বছর বয়সে এসে সেই ব্যক্তি এখন আর নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছেন না। শুরু হয়েছে ডায়ালিসিস।
২০১১ সাল। ওয়াংয়ের বয়স তখন ১৭ বছর। তখন বাজার মাত করছে আইফোন ৪ এবং আইপ্যাড ২। ওয়াংয়েরও ইচ্ছা হয়েছিল আইফোন এবং আইপ্যাড কেনার। পকেটে ইউয়ান না থাক, শরীরে কিডনি তো আছে। এই ভেবে মারাত্মক পদক্ষেপ করেন তিনি। অনলাইনে যোগাযোগ করেন অঙ্গ পাচারকারী কিছু লোকজনের সঙ্গে। তার পর তাঁদের বলে দেওয়া একটি হাসপাতালে গিয়ে অবৈধ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দিয়ে দেন একটি কিডনি। হাতে মোটা অঙ্কের ইউয়ান পেয়ে গিয়েছিলেন। খানিক সুস্থ হয়েই ছোটেন আইফোনের শোরুমে।
চিনের হুনান প্রদেশের একটি ছোট শহরের স্থানীয় হাসপাতালে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পরও শরীরের কোনও কোনও যত্ন নেওয়া হয়নি। কেবল কিডনি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ওয়াং টাকা নিয়ে নতুন অ্যাপল গেজেট কেনেন। বুঝতে পারেননি, সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী ছিল।
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় যে তাঁর কিডনির কর্মক্ষমতা মাত্র ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এখন ডায়ালিসিস চলছে। কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। ৩১ বছর বয়সে ওয়াং সম্পূর্ণরূপে প্রতিবন্ধী। শরীর ভেঙে গিয়েছে।
শখ পূরণ হল। কিন্তু শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেললেন চিনা তরুণটি। এখন তিনি যুবক। ৩১ বছর বয়সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।
কিডনি বিক্রির কিছু দিনের মধ্যেই শরীরে নানা অসুখ ধরা পড়ে ওয়াংয়ের। কয়েক মাসের মধ্যে শরীরের ভিতর ঘা ধরা পড়ে। শরীরে বাকি থাকা একটি কিডনি বিকল হওয়ার পথে। ২৫ শতাংশ কাজ করছে সেটি। বর্তমানে নিয়মিত ডায়ালিসিস চলছে চিনা যুবকের। চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যত দিন বাঁচবেন, তত দিন ওষুধপত্র আর নিয়মিত চিকিৎসার ভরসাতেই থাকতে হবে।
চিনা যুবকের এই পরিণতির দুটো দিক রয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, অবৈধ এবং অবৈজ্ঞানিক ভাবে অঙ্গ বিক্রির পরিণাম কী হতে পারে, ওয়াংয়ের ঘটনা তার একটি মস্ত উদাহরণ। আবার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভোগবাদী পণ্যের প্রভাব কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, সেটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন চিনা যুবক।
