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'আল্লা নির্দেশ দিয়েছেন' দুই ছুরি দিয়ে কোপের পর কোপ অন্তঃসত্ত্বাকে, পরপর আঘাত অন্য দুই তরুণীকে! রক্তে ভিজল শহর

Man With 2 Big Knives Stabs 3 Women: দুই হাতে বড় দুটি রান্নাঘরের ছুরি। তাই নিয়ে তিন নারীকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তাকে গ্রেফতারও করা হয়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে হামলাকারীকে ধরে ফেলেন পথচারীরা। তাঁরা ওকে আটকে রেখেই পুলিসে খবর দেন। পুলিস এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। 

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:28 PM IST
'আল্লা নির্দেশ দিয়েছেন' দুই ছুরি দিয়ে কোপের পর কোপ অন্তঃসত্ত্বাকে, পরপর আঘাত অন্য দুই তরুণীকে! রক্তে ভিজল শহর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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