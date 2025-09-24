Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...

Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...
Greater Manchester Bengali Hindu Cultural Association,UK Durga Puja 2025: ম্যানচেস্টারের গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাঙালি হিন্দু সাংস্কৃতিক সমিতি (GMBHCA) তাদের ৩৩তম দুর্গাপূজা উদযাপন করছে,২০০০ জনেরও বেশি দর্শনার্থী এখানে আসেন। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য একটি ভিত্তিপ্রস্তর, বিভিন্ন বার্ষিক উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে দুর্গাপূজা মানেই গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার বেঙ্গলি হিন্দু কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (GMBHCA)। এবার তাঁদের পুজো ৩৩ বছরে পা দিল। গত ৩২ বছর ধরে এই সংগঠন ম্যাঞ্চেস্টারে বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শুধুমাত্র বাঙালিরাই নন, দুর্গাপুজোর সময় ম্যাঞ্চেস্টারের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন GMBHCA-র প্যান্ডেলে।
১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি বর্তমানে ম্যাঞ্চেস্টারের প্রায় ১০০০-এরও বেশি বাঙালি পরিবারের ভরসা। পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা পেশাদার ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংস্থা। এর মূল লক্ষ্য, বিলেতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
প্রতি বছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে এখানে শুধু ধর্মীয় আবেশই নয়, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম দুর্গাপূজা হিসেবে GMBHCA-র পুজো এক ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। এখানে প্রায় ২০০০-এরও বেশি মানুষের সমাগম হয়।
দুর্গাপূজা ছাড়াও GMBHCA সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো বা দেওয়ালি, সরস্বতী পুজো, বিজয়া সম্মিলনী এবং নববর্ষ উদযাপন। এই সব অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য, ধ্রুপদী নৃত্য, বলিউড নাচ, গান ও নাটক পরিবেশিত হয়। এগুলি মূলত ম্যাঞ্চেস্টারের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এবং স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই আয়োজিত হয়। এভাবেই বিলেতের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতি আজও সজীব এবং প্রাণবন্ত।