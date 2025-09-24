English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় দিনে ২৫০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...

Greater Manchester Bengali Hindu Cultural Association,UK Durga Puja 2025: ম্যানচেস্টারের গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাঙালি হিন্দু সাংস্কৃতিক সমিতি (GMBHCA) তাদের ৩৫তম দুর্গাপূজা উদযাপন করছে, প্রতিদিন ২০০০ জনেরও বেশি দর্শনার্থী এখানে আসেন। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য একটি ভিত্তিপ্রস্তর, বিভিন্ন বার্ষিক উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 24, 2025, 06:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে দুর্গাপূজা মানেই গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার বেঙ্গলি হিন্দু কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (GMBHCA)। এবার তাঁদের পুজো ৩৫ বছরে পা দিল। গত ৩২ বছর ধরে এই সংগঠন ম্যাঞ্চেস্টারে বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শুধুমাত্র বাঙালিরাই নন, দুর্গাপুজোর সময় ম্যাঞ্চেস্টারের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন GMBHCA-র প্যান্ডেলে।

১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি বর্তমানে ম্যাঞ্চেস্টারের প্রায় ১০০০-এরও বেশি বাঙালি পরিবারের ভরসা। পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা পেশাদার ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংস্থা। এর মূল লক্ষ্য, বিলেতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
প্রতি বছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে এখানে শুধু ধর্মীয় আবেশই নয়, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম দুর্গাপূজা হিসেবে GMBHCA-র পুজো এক ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। এখানে প্রতিদিন প্রায় ২০০০-এরও বেশি মানুষের সমাগম হয়।

দুর্গাপূজা ছাড়াও GMBHCA সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো বা দেওয়ালি, সরস্বতী পুজো, বিজয়া সম্মিলনী এবং নববর্ষ উদযাপন। এই সব অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য, ধ্রুপদী নৃত্য, বলিউড নাচ, গান ও নাটক পরিবেশিত হয়। এগুলি মূলত ম্যাঞ্চেস্টারের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এবং স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই আয়োজিত হয়। এভাবেই বিলেতের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতি আজও সজীব এবং প্রাণবন্ত।

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

