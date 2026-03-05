Mark-48 Torpedo: ভারত মহাসাগরের বুক চিরে ঘাতকের নিঃশব্দে হানা, 'ভারতের অতিথি' ইরানি যুদ্ধজাহাজকে ধ্বংসকারী মার্ক-৪৮ টর্পোডো কতটা ভয়ংকর?

Mark-48 Torpedo: ভারত মহাসাগরের বুক চিরে ঘাতকের নিঃশব্দে হানা, 'ভারতের অতিথি' ইরানি যুদ্ধজাহাজকে ধ্বংসকারী মার্ক-৪৮ টর্পোডো কতটা ভয়ংকর?
Mark-48 Torpedo Delivered Quiet Death To Iranian Warship Iris Dena: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৮০ বছরে প্রথমবার টর্পেডো ব্যবহার! মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার উপকূলের কাছে ইরানের ফ্রিগেট IRIS Dena-কে লক্ষ্য করে একটি Mark 48 টর্পেডো ছোড়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত মহাসাগরে যুদ্ধ! ভারতে নৌমহড়ায় অংশ নিতে ইরানি যুদ্ধজাহাজ আইরিস দেনাকে ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় ধ্বংস করেছে মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন। 'নিঃশব্দ ঘাতক' Mark 48 টর্পেডো আঘাত হানে ইরানি যুদ্ধজাহাজ আইরিস দেনায়। মুহূর্তে বিস্ফোরণ। ভারত মহাসাগরের অতলে তলিয়ে যায় ইরানি যুদ্ধজাহাজ। সেইসঙ্গে ওই যুদ্ধজাহাজে থাকা ৮৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এই ঘটনায় আমেরিকার বিরুদ্ধে রণহুংকার দিয়েছে ইরান। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে টর্পেডো ব্যবহার করল।
ঘটনাটি কী?
বুধবার মার্কিন নৌবাহিনীর একটি সাবমেরিন ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার উপকূলের কাছে ইরানের ফ্রিগেট IRIS Dena-কে লক্ষ্য করে একটি Mark 48 টর্পেডো ছোড়ে। টর্পেডোটি জাহাজটির পিছনের অংশের নীচে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিশাল জলস্তম্ভ আকাশে উঠে যায়। এরপর জাহাজটি ভেঙে যেতে শুরু করে। পরে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর ইরানি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের এই ভিডিয়ো প্রকাশ করে। সেখানেই এই দৃশ্য দেখা যায়। তবে কোন সাবমেরিন এই হামলা চালিয়েছে পেন্টাগন এখনও তা প্রকাশ করেনি। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই আক্রমণকে “নিঃশব্দ মৃত্য়ু” বলে বর্ণনা করেছেন। ডুবে যাওয়া যুদ্ধজাহাজ থেকে শ্রীলঙ্কা ৩২ জন ইরানি নাবিককে উদ্ধার করেছে। হামলার সময় জাহাজটিতে প্রায় ১৮০ জন ক্রু ছিলেন।
Mark-48 টর্পেডো
Mark 48 টর্পেডো মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান সাবমেরিন-নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র। ১৯৭২ সালে প্রথম চালু হয়। ওজন প্রায় ৩,৮০০ পাউন্ড। উন্নত সোনার প্রযুক্তি দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে শনাক্ত করে। যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন উভয় ধ্বংস করতেই সক্ষম। আধুনিক নৌযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।
Mark-48 টর্পেডো কীভাবে কাজ করে?
এই টর্পেডো লক্ষ্যবস্তুকে সোনার প্রযুক্তির মাধ্যমে টার্গেটকে অনুসরণ করে জাহাজের একদম নিচে পৌঁছে যায়। এতে প্রায় ৫০০ পাউন্ড TNT-সমতুল্য বিস্ফোরক থাকে। জাহাজের নীচে এই টর্পেডোর বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে বড় গ্যাস বুদবুদ তৈরি হয়। যাতে জাহাজের কিল মেরুদণ্ড (keel) ভেঙে যায়। এরফলে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ দ্রুত কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে ডুবে যায়। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের প্রকাশ করা ভিডিয়োতেও যে দৃশ্য দেখা গিয়েছে। বিস্ফোরণের পর IRIS Dena-র সামনের অংশ জলের ওপরে উঠে যায় এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজটি ডুবে যায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষ টর্পেডো ব্যবহার
মার্কিন নৌবাহিনীর ইতিহাসে শেষবার টর্পেডো ব্যবহার করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিনে। ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ সালে মার্কিন সাবমেরিন USS Torsk টর্পেডো ব্যবহার করে জাপানের একটি টহলদারি জাহাজ CD-13-কে ডুবিয়ে দেয়। তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিনগুলো মূলত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কৌশলগত প্রতিরোধ, স্থলভাগে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা- এই কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আগে মূলত নৌযুদ্ধ হলেও, এখন যুদ্ধের ধরণ বদলেছে। যে কারণেই সাবমেরিন থেকে টর্পেডো দিয়ে যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করার ঘটনা গত ৮০ বছরে দেখা যায়নি।
IRIS Dena-র শেষ মিশন
ডুবে যাওয়ার আগে আইরিস দেনা অংশ নিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ ২০২৬-এ। আন্তর্জাতিক এই নৌ মহড়ায় ভারত-সহ বহু দেশের নৌবাহিনী অংশ নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সামুদ্রিক সহযোগিতা বাড়ানো। এই মহড়ায় যোগ দিয়েই ফিরছিল ইরানের যুদ্ধজাহাজটি। তখনই শ্রীলঙ্কার উপকূলের কাছে তাকে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয় মার্কিন সাবমেরিন।
আরও পড়ুন, US tests Minuteman III: পৃথিবীর শেষ? ইরানে ভয়ংকর 'ডুমসে ডে' মিসাইল ছুঁড়তে চলেছে আমেরিকা? ব্যালিস্টিক Minuteman III-র পরীক্ষা ঘিরে চরমে আশঙ্কা...
আরও পড়ুন, Iran Israel War: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার দৈনিক খরচ কত হাজার কোটি? কত কোটি টাকার ক্ষতি ট্রাম্পের? ভারতীয় মুদ্রায় প্রায়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)