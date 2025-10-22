Masood Azhar's conspiracy: মেয়েদের আত্মঘাতী বোমারু বানানোর ছক মাসুদ আজহারের! অনলাইনে ট্রেনিং দিচ্ছে জইশ-ই-মহম্মদ...

Masood Azhar's conspiracy: মেয়েদের আত্মঘাতী বোমারু বানানোর ছক মাসুদ আজহারের! অনলাইনে ট্রেনিং দিচ্ছে জইশ-ই-মহম্মদ...
Jaish-e-Mohammed online course: প্রস্তুতি শেষ এবার ময়দানে নামছে জয়েশের মহিলা ব্রিগেড। এর মাধ্যমেই মহিলাদের অনলাইনে প্রশিক্ষণের নামে মগজধোলাই করা হবে ও অর্থ সংগ্রহও করা হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত তথা বিশ্বের চিন্তা বাড়িয়ে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ান্টেডের তালিকায় থাকা জঙ্গি মাসুদ আজহার (Masood Azhar)। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল তিনি জঙ্গিদের নারী বাহিনী তৈরি করতে চলেছেন। জইশ-ই-মহম্মদ (Jaish-e-Mohammed)-কে জাতিসংঘ (UN) সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলেই ঘোষণা করেছে। আর এরপরই দেখা যাচ্ছে, নতুন রূপে পাকিস্তানে সক্রিয় হচ্ছে তারা। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বলছে, সংগঠনটি এখন ‘জমাত উল-মুমিনাত’ (Jamat ul-Muminat) নামে নারীদের জন্য একটি ইউনিট গঠন করেছে এবং তার জন্য চালু করেছে অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সও! তার নাম - ‘তুফাত আল-মুমিনাত’ (Tufat al-Muminat)।
মাসুদ আজহারের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ পুরো বিষয়টির মধ্যে রয়েছে। আর মূল দায়িত্বে রয়েছেন মাসুদের দুই বোন, সাদিয়া আজহার ও সামাইরা আজহার। সূত্রের খবর, অপারেশন সিঁদুরের (Operation Sindoor) পর ভারতের প্রত্যাঘাতের ফলে খতম হওয়া জঙ্গিদের স্ত্রীদের দলে টেনে আপাতত এই মহিলা শিবির শুরু করছে জয়েশ-ই-মহম্মদ। তাতে রয়েছে পুলওয়ামায় জওয়ানদের উপর হামলা চালানো জঙ্গিদের স্ত্রীরাও। জয়েশের বাহাওয়ালপুর, করাচি, মুজাফ্ফরাবাদ, কোটলি, হরিপুর ও মনসেরা শিবিরে পড়াশোনা করা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদেরও এই বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। রাষ্ট্রসংঘের নিষিদ্ধ জঙ্গি মাসুদ আজহার ৮ই অক্টোবর বাহাওয়ালপুরের মারকাজ উসমান-ও-আলিতে প্রথমবার এই মহিলা শাখা 'জামাত উল-মুমিনাত' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে।
প্রস্তুতি শেষ এবার ময়দানে নামছে জয়েশের মহিলা ব্রিগেড। এর মাধ্যমেই মহিলাদের অনলাইনে প্রশিক্ষণের নামে মগজধোলাই করা হবে ও অর্থ সংগ্রহও করা হবে। সূত্রের খবর, অনলাইন প্রশিক্ষণ দেবেন জয়েশ জঙ্গিদের স্ত্রীরা। বিশেষ করে অপারেশন সিন্দুরে খতম হয়েছে যে জঙ্গিরা, তাদের স্ত্রীরা। মৌলবাদী এবং জেহাদি শিক্ষাদানের মাধ্যমে মহিলা ব্রিগেডে আরও বেশি সংখ্যক জঙ্গি নিয়োগ করাই অনলাইন প্রশিক্ষণের লক্ষ্য।
কৌশল: রিপোর্ট অনুযায়ী, জইশ নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সীমাবদ্ধতা এড়াতে অনলাইন নিয়োগের কৌশল বেছে নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য আইএসআইএস (ISIS), হামাস এবং এলটিটিই (LTTE)-এর মতো একটি নারী বাহিনী তৈরি করা।
আত্মঘাতী মিশনের সম্ভাবনা: এই নতুন মহিলা ইউনিটটি মূলত প্রচার, রসদ সরবরাহ (লজিস্টিকস) এবং এমনকি 'ফিদায়িন' বা আত্মঘাতী মিশনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। এটি জইশ-এর গোঁড়া দেওবন্দী ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যা সশস্ত্র জিহাদে নারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করত।
লক্ষ্য কারা: জানা গেছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে জইশ কমান্ডারদের স্ত্রী এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মহিলাদের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যারা বাহাওয়ালপুর, করাচি এবং মুজাফফরাবাদ সহ সারা দেশে এই গোষ্ঠীর স্কুলগুলিতে নথিভুক্ত।
কেন এই কৌশল: সন্ত্রাস দমন কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার পর নিরাপত্তা নজরদারি কঠোর হওয়ায় জইশ এই নতুন কৌশল নিয়েছে। জইশ নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে যে, মহিলা সদস্যদের ব্যবহার করে চেকপয়েন্ট এড়ানো এবং বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যকলাপ চালানো সম্ভব।
আগামী ৮ নভেম্বর থেকে দৈনিক ৪০ মিনিটের সেশন চলবে। যে মহিলারা সেই প্রশিক্ষণে যোগ দেবেন তাদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা (পাকিস্তানি মুদ্রা) ভারতীয় মুদ্রায় ১৫৬ টাকা করে নেওয়া হবে। সেইমতো তৈরি করা হয়েছে একটি অনলাইন ফর্ম। গোটা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতও। অনলাইনে বিষয়টি চলে আসায় ও মহিলাদের জঙ্গি শিবিরে নাম লেখানোর পদ্ধতি বেশি চিন্তার ভারতীয় গোয়েন্দা শিবিরে।
