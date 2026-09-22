/ভয়াবহ গণকবর, মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল ৫৭২ কঙ্কাল! ভয়ংকর দমন-পীড়ন নৃশংসতার হাড়হিম ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দশকের পর দশক ধরে গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত দেশ! তারই কি সাধারণের মর্মান্তিক পরিণতি? শ্রীলঙ্কার জাফনা অঞ্চলের চেম্মানি এলাকার ঘটনা। একটি শ্মশানের পরিধি বাড়ানোর জন্য শ্রমিকেরা মাটি খুঁড়ছিলেন। খননকাজের সময় হঠাৎ মাটির তলা থেকে একের পর এক মানুষের দেহাবশেষ বের হয়ে আসতে শুরু করে। আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে তদন্তও শুরু হয়। ঘটনাটি গত ফেব্রুয়ারির। এ নিয়ে তদন্ত করতে গিয়েই সেখানে এক বিশাল গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেল। তারপর ফের আরও ব্যাপক আকারে শুরু হয় খননকাজ।
৫৭২টি কঙ্কাল
অগাস্টে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ওই স্থানে খননের তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ করেন। এখন পর্যন্ত সেখানে তাঁরা শিশু ও নবজাতক-সহ ৫৭২টি কঙ্কাল বা দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। কবর থেকে চুড়ি, একটি স্কুলব্যাগ ও একটি ফিডারও পাওয়া গিয়েছে। এটিকে শ্রীলঙ্কায় এখন পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া সবচেয়ে বড় গণকবর বলে মনে করা হচ্ছে।
ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে
শ্রীলঙ্কার জাফনায় গণকবরের অস্তিত্ব থাকা নিয়ে আগে থেকেই কানাঘুষো ছিল। দেশটির ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সময় এক তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় বিচারের মুখোমুখি হওয়া এক সেনা বলেছিলেন, সেখানে একটি গণকবর রয়েছে, যেখানে শত শত দেহ মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি ছিল, এসব মরদেহ গৃহযুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া অসামরিক মানুষজনের। কিন্তু এতদিন এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এবার গেল। অনেকে মনে করেন, এই গণকবরে গৃহযুদ্ধের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার ব্যক্তিদের মরদেহই মূলত রয়েছে।
বিক্ষোভের কেন্দ্রে গণকবর
চেম্মানিতে খননকাজ খুবই ধীরগতিতে এগোচ্ছে। এর ফলে নিখোঁজ স্বজনদের কী হয়েছিল-- সেই উত্তর পেতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির ধৈর্যের আরও পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এর আগে শনাক্ত হওয়া একটি গণকবরে কয়েকশো দেহাবশেষের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে তামিলদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা গৃহযুদ্ধের সময়ের নিখোঁজের ঘটনাগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁদের অনেকের আশঙ্কা, সত্য উদ্ঘাটনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে শেষ পর্যন্ত এই গণকবরের ঘটনাও মানুষের মনোযোগের আড়ালে চলে যাবে। আর ঠিক এই কারণেই শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে নতুন করে শুরু হওয়া বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই গণকবর।
তামিল টাইগার বিদ্রোহ
শ্রীলঙ্কায়, বিশেষ করে তামিল-অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে কয়েক দশক ধরে সংঘাত চলেছে। ১৯৮৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত চলা এই গৃহযুদ্ধে তামিল টাইগার বিদ্রোহীরা দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিল। তাদের দাবি ছিল, সিংহলি-প্রধান সরকার তামিলদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বৈষম্য করে আসছিল। ১৯৯৫ সালে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) কাছ থেকে জাফনা উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এটিকে যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হয়। সে সময় কেউ কেউ জাফনা অঞ্চলকে উন্মুক্ত কারাগার বলে বর্ণনা করতেন। ২০০৯ সালে তামিল টাইগারদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। ২৬ বছর ধরে চলা এই গৃহযুদ্ধে প্রায় ১ লাখ মানুষ নিহত হন। এ ছাড়া প্রায় ২৩ হাজার মানুষ নিখোঁজ হন। নিরাপত্তা বাহিনী ও তামিল টাইগার-- উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই নৃশংসতা ও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।
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