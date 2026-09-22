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ভয়াবহ গণকবর, মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল ৫৭২ কঙ্কাল! ভয়ংকর দমন-পীড়ন নৃশংসতার হাড়হিম ছবি

Mass Grave Unearthed in Sri Lanka: এখন পর্যন্ত সেখানে তাঁরা শিশু ও নবজাতক-সহ ৫৭২টি কঙ্কাল বা দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। কবরে চুড়ি, একটি স্কুলব্যাগ ও একটি ফিডারও পাওয়া গিয়েছে। দশকের পর দশক ধরে গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত দেশ! তারই কি মর্মান্তিক পরিণতি?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:20 PM IST
ভয়াবহ গণকবর, মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল ৫৭২ কঙ্কাল! ভয়ংকর দমন-পীড়ন নৃশংসতার হাড়হিম ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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