/একে-৪৭ রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে বন্দুকবাজদের নৃশংস হত্যালীলা! মৃত কমপক্ষে ২৭, আহত বহু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের পশ্চিমাঞ্চলে একটি পানশালায় বন্দুকধারীদের গুলিতে ১৭ জন নিহত হয়েছেন, আহত আরও ১৫ জন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের পানশালায় নৃশংস হত্যালীলা চালাল ৮ জন বন্দুকবাজ! স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ হামলার এই ঘটনাটি ঘটে। মোট আটজন বন্দুকধারী এই হামলায় অংশ নেয় বলে জানিয়েছে পুলিস। হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা। পুলিস বলেছে, বন্দুকধারীরা কয়েকজন গ্রাহকের দেহ তল্লাশি করে। তারা তাঁদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেয় বলেও অভিযোগ মিলেছে। এরপর তারা দুটি মোটরে চেপে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গাড়ি দুটি শনাক্ত করা যায়নি।
১৭ জনকে মৃত
পানশালাটি জোহানেসবার্গের দক্ষিণ-পশ্চিমের ওয়েডেলায় অবস্থিত। সন্দেহভাজন হামলাকারীদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে পুলিস। গুলির পরে ঘটনাস্থলে ১৭ জনকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা বিভাগের কর্মীরা। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিস বলেছে, হামলার উদ্দেশ্য এখনও জানা যায়নি। সন্দেহভাজন হামলাকারীদের কাছে একে-৪৭ রাইফেল ও পিস্তল ছিল বলে জানায় পুলিস।
কেপ টাউনে, ডারবানেও
জোহানেসবার্গের পাশাপাশি কেপ টাউনেও একটি জনবহুল এলাকায় হামলা চালায় বন্দুকবাজরা। দ্বিতীয় এই হামলার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের, আহত ১১ জন। কেপ টাউনের লোয়ান্ডেল এলাকায় সপ্তাহান্তে বিনোদনের জন্য সমবেত হওয়া নিরীহ মানুষের উপরে গভীর রাতে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে কয়েকজন বন্দুকধারী। এই হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে একটি বাড়িতে পার্টি চলাকালীন তিন জন বন্দুকবাজ হামলা চালায় সেই ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়।
১ বছরে ২২৭০০ জন খুন!
অপরাধ প্রবণতার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার একাধিক শহরের দুর্নাম রয়েছে। তবে গত এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর বন্দুকবাজদের হামলার ঘটনা দেশ জুড়েই একটা আতঙ্কের আবহ তৈরি করে দিয়েছে। পুলিসের তথ্য বলছে, ৩০ জুন পর্যন্ত গত ১ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ২২৭০০ জন খুন হয়েছেন!
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