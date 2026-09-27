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একে-৪৭ রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে বন্দুকবাজদের নৃশংস হত্যালীলা! মৃত কমপক্ষে ২৭, আহত বহু

Mass Shootings in South Africa: অপরাধপ্রবণতার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্নাম রয়েছে। তবে গত সাতদিনের মধ্যে বন্দুকবাজদের পর পর হামলার ঘটনা দেশ জুড়েই একটা আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছে। পুলিসের তথ্য বলছে, ৩০ জুন পর্যন্ত গত ১ বছরে এখানে ২২৭০০ জন খুন হয়েছেন! ভয়ংকর!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:13 PM IST
একে-৪৭ রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে বন্দুকবাজদের নৃশংস হত্যালীলা! মৃত কমপক্ষে ২৭, আহত বহু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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