Philippines Earthquake: ৭.৬ রিখটারে মেগা ভূকম্প ফিলিপিনসে! লাল সতর্কতা, সুনামি আসছে...
Philippines Earthquake: ৭.৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিনস। জারি সুনামি সতর্কতা। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ফিলিপিনিসে গত এক দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিনস(Philippines earthquake)। ৭.৬ মাত্রার ভয়ংকর কম্পনে কেঁপে ওঠে। শক্তিশালী ভূমিকম্পের কারণে ফিলিপিনসে সুনামি সতর্কতা(tsunami warning) জারি করা হয়েছে। এবং উপকূলবর্তী স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন:ED Raids Sujit Bose: দমকলমন্ত্রীর দুয়ারে ইডি! পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়সড় তল্লাশি...
ফিলিপিনিসের আগ্নেয়গিরি ও ভূকম্পন সংস্থা (Phivolcs) জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও আফটারশক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল সমুদ্রের নিচে, ডাভাও ওরিয়েন্টাল প্রদেশের মানায় শহর থেকে প্রায় ৬২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, এবং এটি মাটির অল্প গভীরে (১০ কিলোমিটার) একটি ফাটল সরে যাওয়ার কারণে হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
ভূমিকম্পের পর প্যাসিফিক সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানায়, কম্পনের কেন্দ্রস্থল থেকে ১৮৬ মাইলের মধ্যে বিপজ্জনক ঢেউ দেখা দিতে পারে। ফিলিপিনিসের কিছু উপকূল এলাকায় ৩ মিটার পর্যন্ত উচ্চতার ঢেউ আসতে পারে, আর ইন্দোনেশিয়া ও পালাউতে অপেক্ষাকৃত ছোট ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। দক্ষিণ ফিলিপিনিসের দাভাও ওরিয়েন্টাল প্রদেশের গভর্নর এডউইন জুবাহিব বলেন, ভূমিকম্প শুরু হলে মানুষ তীব্র আতঙ্কে পড়ে যায়।
জানা গিয়েছে, হাওয়াইভিত্তিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ফিলিপিনিসের সুনামির ঝুঁকি আপাতত কেটে গিয়েছে। তবে অন্যান্য সংস্থা থেকে দেওয়া সতর্কতা তখনও চালু ছিল।
আরও পড়ুন:Second Hooghly Bridge closed: উইকেন্ডে ভোগান্তি! শনি, রবি 'বন্ধ' থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...
সোশ্যাল মিডিয়ায় কম্পনের একাধিক ভিডিয়ো ও ছবি ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে দেখা যায়, একাধিক মানুষ আতঙ্কে হুড়োহুড়ি করছে। দাভাওয়ের টাগুম সিটির একটি হাসপাতালে রোগী ও কর্মীদের দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। আরেকটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, একটি মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম গুলি প্রচণ্ডভাবে কাঁপছিল।
উল্লেখ্য, এই ভূমিকম্পটি এমন এক সময় ঘটল, যখন মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ফিলিপিনিসে গত এক দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সেই কম্পনে সেবু দ্বীপে ৭২ জন মারা যায়। সেই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৯ এবং সেটিও উপকূলের কাছে হয়েছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)