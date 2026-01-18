English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Fire in Shopping Mall: বহুতল শপিং মলে ভয়ংকর আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে পর পর দোকান, ঝলসে মৃত্যু...

Fire in Shopping Mall: বহুতল শপিং মলে ভয়ংকর আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে পর পর দোকান, ঝলসে মৃত্যু...

Massive Fire in Multi-Storey Shopping Mall: বহুতল মলে আগুন! পাকিস্তানের করাচির বহুতল শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত পাঁচজন মারা গিয়েছেন। শনিবার রাতে গুল প্লাজা নামের ওই শপিং মলে আগুন লাগে বলে। রবিবার সকালের তথ্য অনুযায়ী, কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নেভানো যায়নি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 18, 2026, 03:35 PM IST
Fire in Shopping Mall: বহুতল শপিং মলে ভয়ংকর আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে পর পর দোকান, ঝলসে মৃত্যু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুতল মলে আগুন! পাকিস্তানের করাচির (Pakistan Karachi) এমএ জিন্নাহ সড়কের একটি বহুতল শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে (Fire in Shopping Mall) অন্তত পাঁচজন মারা গিয়েছেন। শনিবার রাতে গুল প্লাজা (Gul Plaza in Pakistan) নামে ওই শপিং মলে আগুন লাগে বলে জানান স্থানীয় কর্মকর্তারা। রবিবার সকালের তথ্য অনুযায়ী, কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নেভানো যায়নি। উদ্ধারকাজ চলছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Owl in Nipah: নিপা আউটব্রেকে চিন্তা নেই, এসে গেল অব্যর্থ প্রতিষেধক! জেনে নিন 'নিপা'কে রুখে দেওয়ার খুব চেনা এই...

৫ মৃত্যু

করাচির সিভিল হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক জানান, অগ্নিকাণ্ডে প্রথমে তিনজনের মরদেহ হাসপাতালে আনা হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়। পরে অবশ্য আরও দুটি মৃত্যু ঘটে। রবিবার সকালে করাচির ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সৈয়দ আসাদ রেজা বলেন, ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৫ হয়েছে। উদ্ধারকাজের মুখপাত্র হাসানুল হাসিব খান জানান, আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। তিনি বলেন, রবিসকাল পর্যন্ত আগুন প্রায় ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

দাউ-দাউ

ওই শপিং মলে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১২০০ দোকান রয়েছে। কাপড়, তৈজসপত্র, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, সুগন্ধি, প্রসাধনী-সহ নানা পণ্য কেনাবেচা হয় সেখানে। এসব পণ্যের কারণে আগুনের তীব্রতা বেড়েছে বলে জানা যায়।

আরও পড়ুন: Saraswati Puja Date 2026: কবে সরস্বতী পুজো, ২৩, না ২৪ জানুয়ারি? বসন্ত পঞ্চমীর একটা গভীর তাৎপর্য আছে, না জানলে...

বিপন্ন

আজ সকালেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করছেন। আরও জানা যায়, মলের ভবনটি বেশ পুরনো। আগুনের কারণে যেকোনো সময় এই মলের ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই উদ্ধার-অভিযান চালানো হচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Fire in Shopping MallDeadly Fire in Shopping MallMassive fire in Karachi mallGul Plaza in Pakistan
পরবর্তী
খবর

Missing Plane: পাহাড় চূড়ায় পড়ে ধ্বংসাবশেষ! মেঘের মধ্য়ে হারিয়ে গেল বিমান, নিখোঁজ একাধিক যাত্রী...
.

পরবর্তী খবর

Amanda Goodall Viral Post: 'এদিক-ওদিক কাঁচি না করে জাস্ট HR ডিপার্টমেন্ট থেকে 90% লোক ত...