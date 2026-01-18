Fire in Shopping Mall: বহুতল শপিং মলে ভয়ংকর আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে পর পর দোকান, ঝলসে মৃত্যু...

Fire in Shopping Mall: বহুতল শপিং মলে ভয়ংকর আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে পর পর দোকান, ঝলসে মৃত্যু...
Massive Fire in Multi-Storey Shopping Mall: বহুতল মলে আগুন! পাকিস্তানের করাচির বহুতল শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত পাঁচজন মারা গিয়েছেন। শনিবার রাতে গুল প্লাজা নামের ওই শপিং মলে আগুন লাগে বলে। রবিবার সকালের তথ্য অনুযায়ী, কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নেভানো যায়নি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুতল মলে আগুন! পাকিস্তানের করাচির (Pakistan Karachi) এমএ জিন্নাহ সড়কের একটি বহুতল শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে (Fire in Shopping Mall) অন্তত পাঁচজন মারা গিয়েছেন। শনিবার রাতে গুল প্লাজা (Gul Plaza in Pakistan) নামে ওই শপিং মলে আগুন লাগে বলে জানান স্থানীয় কর্মকর্তারা। রবিবার সকালের তথ্য অনুযায়ী, কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নেভানো যায়নি। উদ্ধারকাজ চলছে।
৫ মৃত্যু
করাচির সিভিল হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক জানান, অগ্নিকাণ্ডে প্রথমে তিনজনের মরদেহ হাসপাতালে আনা হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়। পরে অবশ্য আরও দুটি মৃত্যু ঘটে। রবিবার সকালে করাচির ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সৈয়দ আসাদ রেজা বলেন, ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৫ হয়েছে। উদ্ধারকাজের মুখপাত্র হাসানুল হাসিব খান জানান, আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। তিনি বলেন, রবিসকাল পর্যন্ত আগুন প্রায় ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।
দাউ-দাউ
ওই শপিং মলে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১২০০ দোকান রয়েছে। কাপড়, তৈজসপত্র, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, সুগন্ধি, প্রসাধনী-সহ নানা পণ্য কেনাবেচা হয় সেখানে। এসব পণ্যের কারণে আগুনের তীব্রতা বেড়েছে বলে জানা যায়।
বিপন্ন
আজ সকালেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করছেন। আরও জানা যায়, মলের ভবনটি বেশ পুরনো। আগুনের কারণে যেকোনো সময় এই মলের ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই উদ্ধার-অভিযান চালানো হচ্ছে।
