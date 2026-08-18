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  • /ফের শুরু ভয়ংকর যুদ্ধ: সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে ভয়ংকর ইজরায়েলি হানা, মিসাইল গুঁড়িয়ে দিল সব-- রক্তক্ষয়ী সংঘাতে মহাযুদ্ধের অশনিসংকেত, তোলপাড় আন্তর্জাতিক মহল

ফের শুরু ভয়ংকর যুদ্ধ: সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে ভয়ংকর ইজরায়েলি হানা, মিসাইল গুঁড়িয়ে দিল সব-- রক্তক্ষয়ী সংঘাতে মহাযুদ্ধের অশনিসংকেত, তোলপাড় আন্তর্জাতিক মহল

 সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবু দুহুর (Abu Duhur) সামরিক বিমানঘাঁটিতে তীব্র বিমানহানা ইজরায়েলের। সিরিয়া ভূখণ্ডে বিদেশি মদতপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সামরিক বিল্ডিং লক্ষ্য করে চালানো এই হানায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের মাত্রা বাড়তে থাকায় এই নতুন আক্রমণকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলে বিরাট প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে এই হামলার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:59 PM IST
ফের শুরু ভয়ংকর যুদ্ধ: সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে ভয়ংকর ইজরায়েলি হানা, মিসাইল গুঁড়িয়ে দিল সব-- রক্তক্ষয়ী সংঘাতে মহাযুদ্ধের অশনিসংকেত, তোলপাড় আন্তর্জাতিক মহল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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