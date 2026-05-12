/Massive wildfire: দাউ দাউ জ্বলছে-পুড়ছে হাজার হাজার একর; স্পেস থেকেও দেখা যাচ্ছে লেলিহান শিখা, ঘন ধোঁয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার (South Florida) মিয়ামি-ডেড এবং ব্রোওয়ার্ড কাউন্টিতে ছড়িয়ে পড়া এক ভয়াবহ দাবানলে (Massive wildfire) এখনও পর্যন্ত এই ভয়াল আগুনশিখায় (raging wildfire) ১১ হাজার একরেরও বেশি এলাকা ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 'ম্যাক্স রোড ফায়ার' নামে পরিচিত এই দাবানলটি রবিবার থেকে জ্বলছে এবং সোমবার সকাল নাগাদ পুরো এলাকার আকাশ ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলেছে।
ভয়াল দাবানল
দাবানলটি মূলত ইউএস-২৭ হাইওয়ের পশ্চিমে এবং নর্থ ক্রোম অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থান করছে। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও পার্শ্ববর্তী সমারসেট একাডেমি স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। তবে, স্কুল ও পরীক্ষা কার্যক্রম আপাতত স্বাভাবিক রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বাতাসের মানের কিছুটা উন্নতি
বাতাসের গতি ধোঁয়াকে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে ঠেলে দেওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার বাতাসের মানের কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস
ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্ট থেকে ভোগা রোগীদের সতর্ক থাকতে বলেছে। অতিরিক্ত ধোঁয়ার সংস্পর্শে এলে মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং চোখ-নাকে জ্বালা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় দমকলকর্মীরা কিছুটা স্বস্তি আশা করছেন বলে জানা গিয়েছে ফ্লোরিডা ফরেস্ট সার্ভিসের তরফে।
দৃশ্যমানতা
ঘন ও ভারী ধোঁয়ার কারণে ইউএস-২৭ এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় চালকদের সাবধানে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিস। এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যু ঘটেনি। কোনও ইভাকুয়েশন অর্ডারও বেরয়নি।
