Mecca's Kaaba from Space: অলৌকিক কাবা! আশ্চর্য মক্কা! পৃথিবীর কয়েকশো কিমি উপর থেকেও দেখা যাচ্ছে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে আরবের...

Mecca's Kaaba from Space: অলৌকিক কাবা! আশ্চর্য মক্কা! পৃথিবীর কয়েকশো কিমি উপর থেকেও দেখা যাচ্ছে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে আরবের...
Mecca's Kaaba Seen from Space: মহাকাশ থেকে তোলা এক দারুণ ছবিতে মক্কার কাবাকে উজ্জ্বল আলোর বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে! সৌদি আরবের মক্কার এই অত্যাশ্চর্য কক্ষপথের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মক্কার কাবাকে দেখা যাচ্ছে মহাকাশ থেকে (Mecca's Kaaba Seen from Space)? হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! মহাকাশচারী ডন পেটিট (Astronaut Don Pettit) তাঁর শিল্পসুষমাভরা স্পেস ফোটোগ্রাফির জন্য বিখ্যাত। তিনিই সম্প্রতি মহাকাশ থেকে মক্কার ছবি তুলেছেন। স্পেস স্টেশনের কিউপোলা জানলা থেকে তিনি নিকনের একটি ক্যামেরা দিয়ে এই ছবি তুলেছেন।
উজ্জ্বল আলোর বিন্দু
মহাকাশ থেকে তোলা এক দারুণ ছবিতে মক্কার কাবাকে উজ্জ্বল আলোর বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে। সৌদি আরবের মক্কার এই অত্যাশ্চর্য কক্ষপথের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ছবিতে ইসলামের পবিত্রতম স্থান কাবাকে দেখা যাচ্ছে একটি উজ্জ্বল আলোর কেন্দ্রের মতো, যা পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার উপর থেকেও দৃশ্যমান!
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে সদ্য ফেরা নাসা-র মহাকাশচারী ডন পেটিট তাঁর তোলা এই ছবিটি এক্স-এ শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন: "সৌদি আরবের মক্কার কক্ষপথের দৃশ্য। কেন্দ্রের উজ্জ্বল স্থানটি কাবা, ইসলামের পবিত্রতম স্থান, যা মহাকাশ থেকেও দৃশ্যমান।"
রুক্ষ উপত্যকার মাঝে
ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে রুক্ষ উপত্যকার মাঝে মক্কার শহুরে বিস্তৃতি, যেখানে গ্র্যান্ড মসজিদ (মসজিদ আল-হারাম) ফ্রেমের কেন্দ্রে রয়েছে। কাবা, যা কালো কাপড়ে আবৃত একটি ঘনক্ষেত্রাকার কাঠামো, সেটি অবিরাম ফ্লাডলাইটিংয়ের কারণে বিশেষভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এই আলো সূর্যের আলো এবং কৃত্রিম আলোকসজ্জা প্রতিফলিত করে কক্ষপথের দিকে পাঠায়, যার ফলে এটি আশেপাশের পাহাড় এবং তীর্থযাত্রীদের তাঁবুর মাঝে একটি আলোকবর্তিকা সৃষ্টি করেছে। মসজিদের ২৪/৭ আলোকসজ্জার কারণেই কাবা এতো উজ্জ্বল দেখায়।
তারার নীচে
মহাকাশচারী পেটিটের দীর্ঘ-এক্সপোজার ফটোগ্রাফির দক্ষতায় এটা সম্ভব হয়েছে। অরোরা, বিভিন্ন শহর এবং মহাজাগতিক ঘটনার ছবি তোলা পেটিট পৃথিবীর এই বিস্ময়কর দৃশ্যগুলি ভাগ করে চলেছেন। তাঁর সর্বশেষ ছবিটি তারার নীচে মানবজাতির আধ্যাত্মিক স্থানগুলির স্থায়িত্বের প্রতীক।
