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মক্কায় জারি সতর্কতা! শঙ্কিত সৌদি! ইসলামের পবিত্রভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা! কারা করতে পারে আক্রমণ?

Saudi Arabia Issues Warning Messages: এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ইসলামের পবিত্রতম তীর্থস্থান মক্কায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সতর্কতা জারি করল সৌদি সিভিল ডিফেন্স। ১০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মক্কায় এমন সতর্কতা জারি করা হল।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:46 PM IST
মক্কায় জারি সতর্কতা! শঙ্কিত সৌদি! ইসলামের পবিত্রভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা! কারা করতে পারে আক্রমণ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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