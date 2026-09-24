/মক্কায় জারি সতর্কতা! শঙ্কিত সৌদি! ইসলামের পবিত্রভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা! কারা করতে পারে আক্রমণ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসলামের পবিত্রতম তীর্থস্থান মক্কায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সতর্কতা জারি করল সৌদি সিভিল ডিফেন্স। ১০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মক্কায় এমন সতর্কতা জারি করা হল। সৌদি সিভিল ডিফেন্স তাদের অফিসিয়াল 'এক্স' হ্যান্ডেলে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, 'মক্কা শহরে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে 'ন্যাশনাল আর্লি ওয়ার্নিং প্ল্যাটফর্ম'-এর পক্ষ থেকে একটি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে উড়ে এসেছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র। শুধু তা-ই নয়, ড্রোন হামলাও চলেছে। এমনই দাবি ছিল সৌদি আরবের। রিয়াধ জানিয়েছিল, মক্কার কাছে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথির ছোড়া ড্রোন তারা প্রতিহত করেছে। যদিও তা অস্বীকার করেছিল হুথিরা। ইতিহাসে প্রথম বার এমন ঘটনা ঘটেছিল মক্কায়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।
পৃথক সতর্কতা জারি
সৌদি আরবের পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য এলাকা-- যার মধ্যে লোহিত সাগরের তীরবর্তী ইয়ানবু গভর্নরেট এবং তায়েফ, জেড্ডা ও তাবুক অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত-- এগুলির জন্য পৃথক সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, হুথিদের বিরুদ্ধে লড়াইরত ৫৭টি দেশের সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানিয়েছে, তারা সশস্ত্র গোষ্ঠীটির ছোড়া ছ'টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। তার পরেই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওই শহরগুলি থেকে সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়।
সৌদি-হুথি সংঘাত
সাম্প্রতি দেখা গিয়েছে, ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের হামলার ঠিক আগেই এ ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত সপ্তাহে সৌদি আরব, হুথিদের বিরুদ্ধে মক্কাকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার অভিযোগ তোলে। তবে ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছিল। দেশটি জানায়, ২০১৭ সালের পর এটিই ছিল এ ধরনের প্রথম কোনও প্রচেষ্টা। অবশ্য হুথি গোষ্ঠী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
আকাশসীমায় ঢুকতে পারেনি
এর আগের সতর্কতা এসেছিল ১৫ সেপ্টেম্বর। মক্কার দক্ষিণে হুথিদের একটি ড্রোন সৌদি-র আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিহত ও ধ্বংস করার পর ওই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। ড্রোনটি নিষিদ্ধ আকাশসীমায় প্রবেশ করতে পারেনি। এর কয়েক দিন পরে, হুথিরা বহু বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো সৌদি রাজধানী রিয়াধকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তেহরানের উত্তেজনার মধ্যেই ইরান-সমর্থিত হুথি এবং সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনি সরকারের মধ্যে নতুন করে লড়াই শুরু হয়েছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীটি সৌদি আরবের উপর সামুদ্রিক অবরোধ ঘোষণা এবং লোহিত সাগরে দেশটির জাহাজগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার পর এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়। চলতি মাসের শুরুর দিকে, সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর কাছ থেকে এলাকা দখলের পর হুথিরা বাব আল-মান্ডেব প্রণালীর উপর নজর রাখা কৌশলগত উপকূলীয় অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সৌদি আরবের তেল রফতানির জন্য এই প্রণালীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
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