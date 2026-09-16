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হামলা হতে পারে যে কোনও সময়, মক্কায় জারি হল বিমান হামলার সতর্কতা

Mecca on High Alert: সৌদি আরবে হুতিদের এক হামলায় ১৩ জন আহত হওয়ার খবর আসার ঠিক একদিন পরই এই সতর্কবার্তাগুলো দেওয়া হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:48 AM IST
হামলা হতে পারে যে কোনও সময়, মক্কায় জারি হল বিমান হামলার সতর্কতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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