/হামলা হতে পারে যে কোনও সময়, মক্কায় জারি হল বিমান হামলার সতর্কতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে কোনও মুহূর্তে হামলা চালাতে পারে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। ইতিমধ্যেই সৌদির বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়েছে ওই গোষ্ঠী। সেই আশঙ্কায় ইসলামের পবিত্র শহর মক্কায় মঙ্গলবার জারি করা হল বিমান হামলার সতর্কবার্তা। হাই অ্য়ালার্ট জারি হয়ে মক্কা, তায়েফ ও জেদ্দার মতো শহরে। পরে অবশ্য সেই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়। সৌদির ইতিহাসে এই প্রথম মক্কায় সতর্কবার্ত জারি করা হল।
সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরান-সমর্থিত হুতিদের একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মুখে পড়েছে সৌদি আরব। তার পরেই ওই সতর্কবার্তা জারি করা হয়। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে বর্তমান বিপদ কেটে গেছে। একই সাথে তারা বাসিন্দাদের সিভিল ডিফেন্সের নির্দেশাবলী মেনে চলতে, ভিড় এড়িয়ে চলতে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো অভিযানের ভিডিও বা ছবি তোলা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে।
A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Mecca City to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/IwvWhhKMan— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 15, 2026
সৌদি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, নিরাপত্তা পরিস্থিতি থমথমে থাকায় মদিনার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আব্দুলআজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগামী বিমান চলাচলও স্থগিত করা হয়। এর আগে, সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনি সরকারি বাহিনী এবং সৌদি সামরিক বাহিনী যৌথভাবে ইয়েমেনের তাইজ শহরের কাছের কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছিল।
সৌদি আরবে হুতিদের এক হামলায় ১৩ জন আহত হওয়ার খবর আসার ঠিক একদিন পরই এই সতর্কবার্তাগুলো দেওয়া হয়। এছাড়া, দক্ষিণ সৌদি আরবের খামিস মুশাইত এলাকায় অবস্থিত কিং খালিদ বিমানঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে বড় আকারের এক হামলা চালানোর দায়ও স্বীকার করেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি। পাশাপাশি সৌদির একটি তেল পাম্পিং স্টেশনেও হামলা হয়েছে।
এদিকে, হুথিদের বক্তব্য, মক্কার মতো পবিত্র শহরে হামলা করার কোনও পরিকল্পনাই নেই তাদের। হুতি রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য হিজাম আল-আসাদ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, পবিত্র শহরটিকে লক্ষ্যবস্তু করার দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।
কেন সৌদির উপরে ভয়ংকর রাগ হুথিদের? বেশ কিছুদিন ধরে হুথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইয়েমেনের সরকারের সংঘর্ষ চলছে। আর সেই সেই সংঘর্ষে ইয়েমেন সরকারকে সাহায্য করছে সৌদি সরকার। তাতেই ফুঁসে উঠেছে হুথিরা।
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