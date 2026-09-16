মক্কায় ভয়াবহ ড্রোন হামলা! রুদ্ধশ্বাস লড়াই আকাশে! শেষমেশ ধেয়ে আসা 'ফিদায়েঁ' ড্রোন ধ্বংস করেই সৌদি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পবিত্র মক্কা নগরীতে মহাবিপর্যয়! ইতিহাসে প্রথম বার এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল মক্কা। ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র নগরী মক্কায় মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলি অবস্থিত। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে লাখ লাখ মুসলমান হজ পালনের জন্য সমবেত হন। এহেন মক্কায় ড্রোন হামলা! তবে সেই হামলা প্রতিহত করেছে সৌদি। ড্রোন হানা ঠেকানোর পরে মক্কা ঘিরে নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করল সৌদি! হুথিদের অবশ্য দাবি, রিয়াধের যুদ্ধবিমান হামলার চেষ্টা সফল হয়নি। সৌদির সেনাবাহিনীর সঙ্গে হুথিদের লড়াই হয়েছে। ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই লড়াই তীব্রতর হয়েছে। সৌদির বিরুদ্ধে সমুদ্রপথে অবরোধ পর্যন্ত ঘোষণা করে দেয় হুথি। যার জেরে উত্তেজনা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়।
ইতিহাসে প্রথম
ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে উড়ে আসছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র। শুধু তা-ই নয়, ড্রোন হামলাও চলেছে। এমনই দাবি সৌদি আরবের। রিয়াধ জানিয়ে দিয়েছে, মক্কার কাছে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথির ছোড়া ড্রোন তারা প্রতিহত করতে পেরেছে। যদিও তা অস্বীকার করে হুথি। যদিও রিয়াধ তাদের এই দাবির পরেই আকাশপথে হামলার সতর্কতা জারি করে মক্কায়। ইতিহাসে প্রথম বার এমন ঘটনা ঘটল মক্কায়।
পাকিস্তানের নিন্দা, আমেরিকার শঙ্কা
এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান কী করছে বলে প্রশ্ন উঠছিল নানা মহলে। মক্কা চুক্তির পরেও কেন চুপ শেহবাজের দেশ? অবশেষে হুথির হামলার নিন্দা করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এক পোস্টে তিনি লেখেন, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পাকিস্তান সর্বদা সৌদি আরবের পাশে রয়েছে! একই সঙ্গে সংযমের বার্তাও দেন শাহবাজ। ওদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা শুরু হওয়ায় সৌদি আরবে ভ্রমণের ক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছে আমেরিকা। সঙ্গে ইয়েমেনে ভ্রমণ না-করার পরমার্শই দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন।
হুথি-সৌদি বিবাদ
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বার বার হুথিদের নিশানা হয়েছে সৌদি আরব। দিনআষ্টেক আগে দক্ষিণ সৌদির চারটি এলাকা-- আভা, খামিস মুশাইত, জাজান এবং নাজরান-- কে নিশানা করে হুথি গোষ্ঠী। হামলার সময় ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ফিদায়েঁ ড্রোনে কেঁপে ওঠে ওই সমস্ত অঞ্চল। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক অসামরিক আর্থিক পরিকাঠামো। তৈলক্ষেত্রেও ধরে যায় আগুন। ঘটনায় আহত হন নারী ও শিশু-সহ মোট ৭৩ জন সাধারণ নাগরিক। মঙ্গলবারও হুথিদের হামলায় ১৩ জন জখম হয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)