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মক্কায় ভয়াবহ ড্রোন হামলা! রুদ্ধশ্বাস লড়াই আকাশে! শেষমেশ ধেয়ে আসা 'ফিদায়েঁ' ড্রোন ধ্বংস করেই সৌদি...

Houthi Drone South of Mecca: ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে উড়ে আসছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র। ড্রোন হামলাও চলছে। দাবি সৌদির। রিয়াধ জানিয়েছে, মক্কার কাছে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথির ছোড়া ড্রোন প্রতিহত করা গিয়েছে। তার পরেই আকাশপথে হামলার সতর্কতা জারি করা হয় মক্কায়। ইতিহাসে প্রথম বার এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল মক্কা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:17 PM IST
মক্কায় ভয়াবহ ড্রোন হামলা! রুদ্ধশ্বাস লড়াই আকাশে! শেষমেশ ধেয়ে আসা 'ফিদায়েঁ' ড্রোন ধ্বংস করেই সৌদি...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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