Mexico Tariffs Hike on India: ২০২৬ সাল থেকে গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, টেক্সটাইল, পোশাক, প্লাস্টিক এবং স্টিলের উপর সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। আর অন্যান্য বেশিরভাগ পণ্যের ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্কের হার হবে সর্বোচ্চ ৩৫%। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 11, 2025, 03:03 PM IST
Indian goods tariff: ভারতকে ফের শুল্কগুঁতো! ভারতীয় পণ্যের উপর সর্বোচ্চ ৫০% কর আরোপ এই দেশেরও... রফতানি বাণিজ্যে জোর ধাক্কা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার পর এবার মেক্সিকো! ভারতের উপর আবার শুল্ক গুঁতো! আমদানিকৃত ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০% পর্যন্ত শুল্ক বৃদ্ধি করল মেক্সিকো। চিন ও আরও কয়েকটি এশীয় দেশের পণ্যের উপরও এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বাড়তি শুল্ক আগামী বছর থেকেই কার্যকর হয়ে যাবে। এর ফলে বেশ বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে ভারতের রফতানি বাণিজ্য়। 

দেশীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে  মেক্সিকো। নয়া আইন মেক্সিকোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নেই এমন দেশগুলোর পণ্যের ওপর নতুন বা উচ্চতর শুল্ক আরোপ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সাল থেকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের উপর— যেমন গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, টেক্সটাইল, পোশাক, প্লাস্টিক এবং স্টিল— সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। আর অন্যান্য বেশিরভাগ পণ্যের ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্কের হার হবে সর্বোচ্চ ৩৫%। 

মেক্সিকান সেনেটে নয়া শুল্ক বিলের পক্ষে ভোট পড়েছে ৭৬টি। আর বিপক্ষে ৫টি। ৩৫ জন ভোটদানে বিরত রয়েছে। খসড়ায় টেক্সটাইল, পোশাক, স্টিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ, প্লাস্টিক এবং জুতাসহ প্রায় ১,৪০০ ধরনের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব ছিল। সংশোধিত বিলে সেই পণ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের উপর শুল্ক কমানো হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুর দিকে মেক্সিকো চীনা পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ায়। আরেকটি আলাদা তালিকায় সেই শুল্ক বাড়িয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে যা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ কমানোর প্রচেষ্টা ছিল।

