Drug Lord Killed: ঘরের শত্রু বিভীষণ! ড্রাগ লর্ড মেনচোকে বাগে আনতে প্রেমিকাই অস্ত্র, গোপন রোম্যান্সই ডেকে আনল নৃশংস মৃত্যু...
Mexico Drug Lord: মেক্সিকোর মাদক সম্রাট 'এল মেনচো' সেনাবাহিনীর এক অভিযানে নিহত হয়েছেন। তার গার্লফ্রেন্ডের অবস্থান অনুসরণ করে এই গোপন আস্তানার খোঁজ পায় নিরাপত্তা বাহিনী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেনা অভিযানে খতম বিশ্বের ড্রাগ লর্ড। মেক্সিকোর সবচেয়ে মোস্ট-ওয়ান্টেড মাদক সম্রাট নেমেসিও রুবেন ওসেগুয়েরা সারভান্তেস, যিনি 'এল মেনচো' নামে পরিচিত। গোটা বিশ্বজুড়ে এল মেনচো তার প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। তবে এত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তার নাগাল পেল সেনাবাহিনী?
কীভাবে খতম করা হয় এল মেনচোকে?
এল মেনচোকে ধরতে মেক্সিকো সেনা ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩৬ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তার আগে সেনারা তাকে খুঁজে ফেলেন। সেনা বাহিনী জানিয়েছে, এল মেনচোর গার্লফ্রেন্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করে তার অবস্থান শনাক্ত করে। জালিস্কো রাজ্যের তাপালপা (Tapalpa) নামক পার্বত্য অঞ্চলের কাছে তার গোপন আস্তানায় অভিযান চালায় সেনারা। সেখানে সংঘর্ষের সময় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তার সঙ্গে থাকা দুজন দেহরক্ষীও মারা যায়।
আরও পড়ুন:Terrible Road Accident: স্কুলে লেট হচ্ছে, বাবা স্কুটারে চেপে কেজি-তে পড়া মেয়েকে নিয়ে চুঁচুড়ার রাস্তায়! একটা ডাম্পারের চাকায়... ইশশ...
মেক্সিকোর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিকার্ডো ট্রেভিলা জানান, তদন্তকারীরা প্রথমে এল মেনচোর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে চিহ্নিত করেন। সেই সহযোগীর মাধ্যমে তারা একটি গ্রামীণ আস্তানার খোঁজ পান। সেনাবাহিনী আস্তানাটি ঘিরে ফেললে মাদক সম্রাট ও তার সঙ্গীরা জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং গুলি চালায়। পরে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি।
প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাউম স্পষ্ট করেছেন যে, এই অভিযানে আমেরিকার সেনারা সরাসরি যুক্ত ছিল না। তারা শুধুমাত্র গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে।
উত্তপ্ত মেক্সিকো:
এল মেনচোর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার দল 'জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেল' (CJNG) দেশজুড়ে তাণ্ডব শুরু করে। তারা রাস্তাঘাট অবরোধ করে, যানবাহনে আগুন দেয় এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। নিরাপত্তা মন্ত্রী ওমর গার্সিয়া হারফুচ জানিয়েছেন, জালিস্কো রাজ্যে মাদক কার্টেলের হামলায় অন্তত ২৫ জন ন্যাশনাল গার্ড সদস্য নিহত হয়েছেন। জবাবে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে প্রায় ৩০ জন কার্টেল সদস্য মারা গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক ডজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সহিংসতার মধ্যেই কার্টেলের অন্যতম শীর্ষ অর্থ জোগানদাতা 'এল তুলি'ও অন্য এক সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।
আরও পড়ুন:Son Killed Father: মেধাবী ছেলে ডাক্তার হোক, এটুকুই চাওয়া! তর্কাতর্কিতে বাবাকে গুলি, তারপর শান্ত মাথায় টুকরো টুকরো করে...
বর্তমান পরিস্থিতি
প্রেসিডেন্ট শিনবাউম দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আসছে। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল মেক্সিকোর সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আজকের পরিস্থিতি আগের চেয়ে শান্ত।' দীর্ঘদিন ধরে এল মেনচো তার কার্টেলকে মেক্সিকোর সবচেয়ে শক্তিশালী অপরাধী চক্রে পরিণত করেছিলেন। আমেরিকা ও মেক্সিকোর মধ্যে অবৈধ মাদক ও ফেন্টানিল পাচারের মূল হোতা ছিলেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)