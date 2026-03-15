English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Pilgrims Bus Accident: আচমকা বাঁকের মুখে খাদে পড়ে গেল বাস, পুজো দিয়ে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি ৭ তীর্থযাত্রীর

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 15, 2026, 06:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজো দেওয়ার খুশি মনে ঘরে ফিরছিলেন তীর্থ যাত্রীরা। মনোকামনা মন্দির দর্শনের বহুদিনের ইচ্ছে পূরণ হয়েছিল পুন্যার্থীদের। ফলে তাঁরা ছিলেন প্রায় যুদ্ধজয়ের মেজাজে। কিন্তু আচমকাই ঘটে গেল মারাত্মক দুর্ঘটনা। তীর্থযাত্রীদের মিনি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেল খাদে। মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাসটি। ঘটনাস্থলেই নিহত ৭ ভারতীয় তীর্থযাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে নোপালের গোর্খা জেলায়। সেখানে মনোকামনা মন্দির থেকে ফিরছিলেন পুন্যার্থীরা।

Add Zee News as a Preferred Source

গোর্খা জেলার ডিএসপি রাজ কুমার শ্রেষ্ঠ আইএএনএস-কে জানান, শহিদ লাখান গ্রামীণ পৌরসভার কান্তার এলাকায় একটি মাইক্রোবাস সড়ক থেকে খাদে পড়ে যাওয়ায় তীর্থযাত্রীরা মারা গেছেন। সাত তীর্থযাত্রী আহত হয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য চিতওয়ান জেলার ভরতপুরে অবস্থিত চিতওয়ান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে।

গোর্খার প্রধান জেলা কর্মকর্তা তুলসী বাহাদুর শ্রেষ্ঠ আইএএনএস-কে বলেন, “মাইক্রোবাসটি মানাকামনা মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত তানাহুন জেলার আনবুখাইরেনি এলাকার দিকে যাচ্ছিল। তবে মন্দিরে দর্শন শেষ করার পর যাত্রীরা ঠিক কোথায় যাচ্ছিলেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়।”

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের বহনকারী বৈদ্যুতিক মাইক্রোবাসটি পাহাড়ি রাস্তার একটি খাড়া অংশে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

২০২৪ সালের আগস্টে আনবুখাইরেনি এলাকায় ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের বহনকারী একটি বাস দুর্ঘটনায় পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নেপালে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। এর সঙ্গে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও বেড়েছে।

নেপাল ট্রাফিক পুলিসের তথ্য অনুযায়ী এক দশক আগে ৪,৯৯৯টি সড়ক দুর্ঘটনার খবর দিয়েছিল। কিন্তু ২০২৪–২৫ অর্থবছরে দেশে ৭,৬৬৯টি সড়ক দুর্ঘটনা এবং ১৯০ জনের মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে বলে সরকারি তথ্য জানায়।

মোট দুর্ঘটনার মধ্যে ২৭৮টি গুরুতর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা দেশের অর্থনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলে।

বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৭ সালের পর থেকে নেপালে সড়ক দুর্ঘটনায় অর্থনৈতিক ক্ষতি তিনগুণ বেড়েছে। বর্তমানে এটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) প্রায় ১.৫ শতাংশের সমান।

বিশ্বব্যাংক আরও জানিয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব গরিব মানুষের ওপর বেশি পড়ে। নেপালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া মানুষের ৭০ শতাংশের বেশি হলেন ঝুঁকিপূর্ণ পথ ব্যবহারকারী—যেমন পথচারী, সাইকেল চালক ও মোটরসাইকেল চালক।

(Zee 24 Ghanta App : দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির লেটেস্ট খবর পড়তে ডাউনলোড করুন Zee 24 Ghanta App)

About the Author
Tags:
bus accidentpilgrim bus accidentBus Fall into gorge
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

