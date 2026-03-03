Airfare Hikes in Middle East Airspace Closure 2026 EXPLAINER: কোভিডের পর সবচেয়ে বড় ধাক্কা; বাতিল ১১ হাজারের বেশি উড়ান, ধরাছোঁয়ার বাইরে টিকিটের দাম...

Airfare Hikes in Middle East Airspace Closure 2026 EXPLAINER: কোভিডের পর সবচেয়ে বড় ধাক্কা; বাতিল ১১ হাজারের বেশি উড়ান, ধরাছোঁয়ার বাইরে টিকিটের দাম...
Israel-Iran War: পশ্চিম এশিয়ার আকাশপথ বন্ধ হওয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে বিমান পরিষেবা ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছে। কোভিডের পর এটাই সবচেয়ে বড় ধাক্কা। জ্বালানি খরচ একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে যাত্রীদের পকেটে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিম এশিয়ায় আকাশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে বিমান চলাচলে এক নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। বিমান বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের এখন কেবল দীর্ঘ সময়ের সফরই নয়, বরং অনেক বেশি বিমান ভাড়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।
মধ্যপ্রাচ্যের ওপর দিয়ে উড়ান চালানো বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় বিমান সংস্থাগুলি বিকল্প দীর্ঘ পথ ব্যবহার করছে। এর ফলে জ্বালানি খরচ একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে যাত্রীদের পকেটে। বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকা ও ইজরায়েলের ইরানে হামলা এবং পালটা তেহরানের প্রতিক্রিয়ার ফলে তৈরি হওয়া এই পরিস্থিতি কোভিড-১৯ মহামারির পর বিশ্ব বিমান চলাচলে সবথেকে বড় বিপর্যয়।
পরিসংখ্যান বলছে, সংকটের প্রথম দিনেই প্রধান মধ্যপ্রাচ্যের বিমান সংস্থাগুলি প্রায় ১,৮০০টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। ১ মার্চ সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪০০-এ এবং ২ মার্চ দুবাই, কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনের মতো বিমানবন্দরগুলিতে আরও ১,৪২৫টি উড়ান বাতিল হয়। ওএজি এভিয়েশনের মতে, এই অচলাবস্থা যদি চার সপ্তাহ স্থায়ী হয়, তবে এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং কাঠামোগত। বর্তমানে বিশ্বের মোট আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের প্রায় ৫ শতাংশ নির্ভর করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার ও বাহরাইনের ওপর।
এখন ওমান বা ভারত মহাসাগর হয়ে অথবা ককেশাস করিডোর দিয়ে বিমান ঘোরানো হচ্ছে। এতে গন্তব্যে পৌঁছাতে ২ থেকে ৫ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় লাগছে। এমিরেটস ৩ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং ইতিহাদ ৩ মার্চ বিকেল পর্যন্ত তাদের সমস্ত পরিষেবা স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছে। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এবং কাতার এয়ারওয়েজও একাধিক উড়ান বাতিল করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আকাশপথ খুললেও এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যাবে।
