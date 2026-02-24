Helicopter Crashes: ভরা বাজারে ভেঙে পড়ল জ্বলন্ত হেলিকপ্টার, মুহূর্তে তছনছ-আর্তনাদ-মৃতদেহের স্তূপ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Helicopter Crashes: র্ঘটনার সময় বিমানটি টহল দিচ্ছিল। দুর্ঘটনার কারণে কপ্চারে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়েই দমকল ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 24, 2026, 04:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার মধ্য ইরানে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ইস্ফাহানে ফলের বাজারের মধ্যে ভেঙে পড়ল সেনা কপ্টার। রোজার সময় চলছে। ফলে বাজারে ভিড় করেছিলেন বহু মানুষ। কপ্টারের ধ্বংসস্তূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বাজার। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বাড়াতে পারে।

ইরানের ইমার্জেন্সি সার্ভিস নিশ্চিত করেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইস্ফাহানের কাছে খোমেইনিশাহরে। বিমানটি ব্যস্ত বাজার এলাকার ভিতরে পড়ার পর প্রাণহানি ঘটেছে বেশি। 

এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী মৃত চারজনের মধ্যে ছিলেন পাইলট ও কো-পাইলট, এবং হেলিকপ্টারটি যখন বাজারে পড়েছিল তখন সেখানে উপস্থিত দুটি ফল-মূলের দোকানের কর্মী।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামরিক হেলিকপ্টারটি ইস্ফাহানের ডরচেহ শহরে পড়েছে। কপ্টারটি পড়েছে তেহরান থেকে প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে। সরকারি টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গেছে, বাজার জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো এবং দুর্ঘটনার স্থল থেকে ধোঁয়া উঠছে।

আন্তর্জাতিক এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় বিমানটি টহল দিচ্ছিল। দুর্ঘটনার কারণে কপ্চারে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়েই দমকল ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা আইআরএনএর খবর অনুযায়ী, হেলিকপ্টারটি ইরানি সেনাবাহিনীর বিমান বাহিনীর এবং দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে একটি “প্রযুক্তিগত ত্রুটি” ধরা হচ্ছে। এটি ইরানে এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় বিমান দুর্ঘটনা। সম্প্রতি, পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হামেদানের কাছে একটি প্রশিক্ষণ ফ্লাইটের সময় ইরানের নিয়মিত বিমান বাহিনীর একটি মার্কিন তৈরি এফ-৪ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়, যার ফলে একজন পাইলট নিহত হন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ইরানের দীর্ঘদিনের বিমান নিরাপত্তা সমস্যার কথাও তুলে ধরেছে। 

বিশ্লেষকরা বারবার বিমান দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার কারণে মূল যন্ত্রাংশ পাওয়া কঠিন হওয়ায় বিমান বহর ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর ফলে, উভয় সামরিক ও বেসামরিক খাতে পুরনো হেলিকপ্টার এবং বিমান ব্যবহার করতে হচ্ছে। 

