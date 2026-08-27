/এক লহমায় মৃত্যুপুরী নেপাল! অভিশপ্ত রসুয়াগাধিতে সেতু ভেঙে নিখোঁজ ৩২ বাঙালি

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: ১২ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে কলকাতা থেকে ২১ অগাস্ট দলটি যাত্রা শুরু করেছিল। গন্তব্য ছিল কৈলাশ-মানস সরোবর। ৩২ জনের এই দল কলকাতা ছাড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে। প্যাকেজ ছিল কাঠমান্ডু থেকে কাঠমান্ডু।
প্রথম দিন, কাঠমান্ডু ঠিকঠাক পৌঁছয় দলটি। হোটেলে রাত্রিবাস করেন তাঁরা। ৩০ জন পর্যটক এর সঙ্গে দুজন ট্যুর ম্যানেজার ছিলেন দলটিতে। এই দুজন সংশ্লিষ্ট পর্যটন সংস্থার। এই দুই ব্যক্তির নাম জয়ন্ত সান্যাল এবং নৃপেণ সরকার।
২য় দিন:কাঠমান্ডুতে পশুপতিনাথ মন্দির-সহ একাধিক জায়গা ঘুরে দেখেন তাঁরা।
তৃতীয় দিন কাঠমান্ডু থেকে (১,৪৬০ মিটার / ১৩০ কিমি), কাঠমান্ডু থেকে তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী ছোট শহর স্যাব্রুবেসির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দলটি। ৪র্থ দিন: স্যাব্রুবেসি থেকে কেইরুং (২,৭০০ মিটার), রসুয়াগাদিতে নেপাল-তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করে তিব্বতের কেইরুং শহরের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৩২ জনের এই দলটি।
বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ৮:৩৫ মিনিটে এই দলটি ঘটনাস্থল রসুয়াগাধিতে ছিল বলে জানাচ্ছে যে সংস্থার সঙ্গে এই দলটি গিয়েছে তারা। এই রসুয়াগাধিতেই জলোচ্ছ্বাসে ব্রিজ ভেঙে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। সেইখানেই তিব্বত নেপাল সীমান্তে ছিল ৩২ জনের এই বাঙালি পর্যটক দলটি। তারপর থেকে এদের সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট পর্যটন সংস্থা। ভিসার জন্য যে তপতী সিনহা নামের এক মহিলা যেতে পারে পারেননি। তিনি কৈলাস যেতে না পারায় শেষ পর্যন্ত লাদাখ চলে যান। ফলে দুর্ঘটনার আজ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।
কিন্তু ঘটনার পর ৩২ জনের এই দলটির সঙ্গে গত বুধবার সকাল সাড়ে দশটার পর থেকে কোনওভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নিখোঁজ এই ৩২ জন বাঙালি পর্যটকের খোঁজে বৃহস্পতিবার সকালেই কাঠমান্ডু উড়ে গিয়েছেন পর্যটন সংস্থার চার প্রতিনিধি। নেপাল সরকার এবং নেপাল পর্যটন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রতিনিয়ত তারা খোঁজ করছেন নিখোঁজদের ব্যাপারে সন্ধানের জন্য। জানা গিয়েছে দলটিতে হুগলি এবং বর্ধমান জেলার বেশ কিছু লোক রয়েছেন।
ঘটনার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ৯৪ জনের দক্ষিণ ভারত থেকে যাওয়া একটি দল অভিশপ্ত সেই ঘটনাস্থল অতিক্রম করে যায়। সেই গাড়িটি তিব্বতে ঢুকে যাবার পরেই এই ঘটনা। সেই সময় রসুয়াগাধিতে তিব্বত নেপাল সীমান্তে ছিল বাঙালি পর্যটকদের গাড়ি। এছাড়াও শুটিং করতে গিয়ে পোখরায় আটকে পড়েছেন অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)