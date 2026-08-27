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এক লহমায় মৃত্যুপুরী নেপাল! অভিশপ্ত রসুয়াগাধিতে সেতু ভেঙে নিখোঁজ ৩২ বাঙালি

Nepal Flash Flood: নেপাল-তিব্বত সীমান্তের রসুয়াগাধিতে জলোচ্ছ্বাসে সেতু ভেঙে পড়ার পর থেকে দলটি নিখোঁজ রয়েছে। গত বুধবার সকাল সাড়ে দশটার পর থেকে তাঁদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। নিখোঁজ পর্যটকদের খোঁজে পর্যটন সংস্থার চার প্রতিনিধি বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডু পৌঁছান।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:33 AM IST
এক লহমায় মৃত্যুপুরী নেপাল! অভিশপ্ত রসুয়াগাধিতে সেতু ভেঙে নিখোঁজ ৩২ বাঙালি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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এক লহমায় মৃত্যুপুরী নেপাল! অভিশপ্ত রসুয়াগাধিতে সেতু ভেঙে নিখোঁজ ৩২ বাঙালি
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