Indian Student Death: 'আর কিছুর তোয়াক্কা করি না...', ৬দিন নিখোঁজের পর মেধাবী-ট্যালেন্টেড সাকেতকে পাওয়া গেল, কিন্তু...

Indian Student Death: 'আর কিছুর তোয়াক্কা করি না...', ৬দিন নিখোঁজের পর মেধাবী-ট্যালেন্টেড সাকেতকে পাওয়া গেল, কিন্তু...
California: ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-র নিখোঁজ ভারতীয় ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসাইয়ার মৃতদেহ একটি লেক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর রুমমেট জানিয়েছেন, সাকেত গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ছ'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। অবশেষে মিলল ভারতীয় পড়ুয়া সাকেতের মৃতদেহ। শনিবার বিকেলে বার্কলে হিলসের লেক আনজা় থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্ত এবং সাকেতের রুমমেটের বয়ান অনুযায়ী, এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে।
মৃত ছাত্রের নাম সাকেত শ্রীনিবাসাইয়া। তিনি কর্ণাটকের বাসিন্দা ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-র মাস্টার্সের ছাত্র সাকেত গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁকে শেষবার ক্যাম্পাসের এক কিলোমিটারের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এরপর লেক আনজা় এবং বার্কলে হিলস এলাকায় বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে টিলডেন রিজিওনাল পার্কের কাছে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়, যাতে সাকেতের পাসপোর্ট ও ল্যাপটপ ছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিস তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে।
সাকেত আইআইটি মাদ্রাজের (IIT Madras) প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োমলিকুলার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে মাস্টার্স করছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রের নামে একটি প্রযুক্তির প্যাটেন্টও ছিল। তার পরিচিতরা তাকে একজন নম্র, বুদ্ধিমান এবং বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে জানতেন।
সাকেতের রুমমেট বনীত সিং একটি লিঙ্কডইন পোস্টে এই ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বনীত জানান, গত ৯ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার আগের দুই সপ্তাহ ধরে সাকেত অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। তিনি জানান, শেষ দুই সপ্তাহ সাকেত খুব কম খাচ্ছিলেন। তিনি কেবল চিপস এবং কুকিজ খেয়ে বেঁচে ছিলেন। সাকেত ক্রমশ নিজেকে সবার থেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। গত ২১ জানুয়ারি তিনি বনীতকে লেক আনজায় যাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন, কিন্তু অলসতার কারণে বনীত যাননি। সেই লেকেই সাকেতের নিথর দেহ পাওয়া যায়।
বনীত আরও জানান, শেষবার সাকেত যখন ক্লাস থেকে ফেরেন, তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি লাল রঙের বাথরব (Bathrobe)। বনীত মজা করে এর কারণ জানতে চাইলে সাকেত উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আর কিছুর তোয়াক্কা করি না। আমার খুব শীত করছে এবং লোকে কী ভাবল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি এখন কোনো কিছু নিয়েই আর ভাবি না।'
সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত ভারতীয় কনসুলেট এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে এবং সাকেতের মৃতদেহ দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটল। সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, বিদেশে ভারতীয় মিশনগুলো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে এবং তাদের বিদেশের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও সতর্কতা সম্পর্কে সচেতন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
