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‘জিহাদ ছাড়া পথ নেই!’ হিজবুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে আমেরিকাকে শান্তির শর্ত মোজতবা খামেইনির

US-Iran peace: মোজতবা খামেইনি হিজবুল্লাহর প্রতিরক্ষাকে কৌশলগত দায়িত্ব ঘোষণা করে জানিয়েছেন, জিহাদ ছাড়া পথ নেই। তিনি সতর্ক করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি করতে হলে লেবাননে ইসরায়েলি হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। অন্যদিকে, লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের ওপর জোর দিয়েছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:04 AM IST
‘জিহাদ ছাড়া পথ নেই!’ হিজবুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে আমেরিকাকে শান্তির শর্ত মোজতবা খামেইনির
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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