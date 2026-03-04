Mojtaba Khamenei: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত মুজতবা খামেইনি, জেনে নিন কে এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব...

Mojtaba Khamenei: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত মুজতবা খামেইনি, জেনে নিন কে এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব...
Mojtaba Khamenei: মোজতবা খামেইনি এমন এক সময়ে বেড়ে তিনি উঠেছেন, যখন তার বাবা ইরানের শাহ-বিরোধী আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত সক্রিয় কর্মী ছিলেন..
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক দশক পর ইরানে এখন কোনও ধর্মীয় নেতা নেই। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানি হামলায় নিহত হয়েছেন আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। এবার ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হচ্ছেন আয়াতোল্লা আলি খামেইনির ছেলে মুজতবা খামেইনি। ইরানি সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাই খবর। বলা হচ্ছে, মুজতবাকে নির্বাচিত করেছেন একটি উচ্চ ক্ষমতাশীল কমিটি।
বহু দিন ধরেই মনে করা হচ্ছিল আয়াতোল্লার মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় ওই পদ আসবেন তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মুজতবা(৫৮)। শোনা যাচ্ছে ইরানি সেনার চাপেই সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে মুজতবাকে।
১৯৬৯ সালে মাশহাদে জন্ম নেন মোজতবা খামেইনি। এমন এক সময়ে বেড়ে তিনি উঠেছেন, যখন তার বাবা ইরানের শাহ-বিরোধী আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের আবহে বড় হলেও ধর্মীয় পদমর্যাদায় তিনি একজন 'হুজ্জাতুল ইসলাম', যা আয়াতুল্লাহর নিচে একটি মধ্যম সারির পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি সরকারের কোনও নির্বাচিত পদে ছিলেন না। তার মূল প্রভাবের উৎস ছিল সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (IRGC)-এর সাথে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।
৫৭ বছর বয়সী মোজতবা জামানি কোম (Qom)-এর অভিজাত সেমিনারিগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ-তাকি মেসবাহ-ইয়াজদির মতো কট্টরপন্থী আলেমদের অধীনে পড়াশোনা করেন, যা তার কট্টর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। ধারণা করা হয়, বছরের পর বছর ধরে তিনি বাসিজ মিলিশিয়া এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভেতরে অত্যন্ত গোপনে অনুগতদের একটি ছায়া নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন। বিশেষজ্ঞরা এই অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামোকে ইরানের ‘ডিপ স্টেট’ বা গোপন রাষ্ট্রশক্তির অংশ হিসেবে বর্ণনা করেন। এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রভাবিত করা এবং ২০০৯ সালের গ্রিন মুভমেন্ট ও ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পরবর্তী বিক্ষোভগুলো দমনের অভিযোগ রয়েছে।
জনসমক্ষে খুব একটা না আসলেও তিনি আন্তর্জাতিক নজরদারি থেকে ছাড় পাননি। ২০১৯ সালে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাদের মতে, কোনো পদে নিযুক্ত বা নির্বাচিত না হয়েও তিনি সর্বোচ্চ নেতার পক্ষে দাপ্তরিক ক্ষমতা চর্চা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইরান-ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি বেঁচে ফিরলেও খামেনেয়ি পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য, যার মধ্যে প্রয়াত নেতার স্ত্রী ও সন্তানরাও ছিলেন, প্রাণ হারান।
তবে ইরানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তার ক্ষমতায় আরোহণ অত্যন্ত বিতর্কিত। শিয়া আলেমরা সাধারণত পিতা থেকে পুত্রে ক্ষমতার উত্তরাধিকার পছন্দ করেন না। এছাড়া ইসলামি প্রজাতন্ত্র নিজেকে সবসময় রাজবংশীয় রাজতন্ত্রের একটি সমমর্যাদাপূর্ণ বিকল্প হিসেবে দাবি করে এসেছে। গত বছর সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের একটি গোপনীয় তালিকা থেকে খামেনেয়ি তার ছেলেকে বাদ দিয়েছেন—এমন খবরে এই উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বে আসার পথে তাকে বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।
