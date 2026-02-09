English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Deadly Rain and Flood: মার্টার ভয়াল দৌরাত্ম্য! প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে উঠল নদী, ভাঙল বাঁধ! জলের তোড়ে ভেসে গেল ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের...

Deadly Rain and Flood: 'মার্টা'র ভয়াল দৌরাত্ম্য! প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে উঠল নদী, ভাঙল বাঁধ! জলের তোড়ে ভেসে গেল ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের...

Huge Rain and Flood in Morocco: ভয়ংকর বিপর্যয়! উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোয় (northwestern Morocco) শক্তিশালী ঝড় 'মার্টা'-র প্রভাবে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা। প্রবল বৃষ্টি এবং বাঁধ উপচে পড়া জলের তোড়ে সে দেশের উত্তরাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 9, 2026, 06:37 PM IST
Deadly Rain and Flood: 'মার্টা'র ভয়াল দৌরাত্ম্য! প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে উঠল নদী, ভাঙল বাঁধ! জলের তোড়ে ভেসে গেল ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মরক্কোয় ভয়ংকর ঝড়! 'মার্টা' ঝড়ের তাণ্ডবে সেখানে ব্যাপক বন্যা। সেই বন্যায় বিপর্যস্ত গোটা দেশ। ধ্বংসলীলার (Flood in Morocco) ছবি দেখে শিউরে উঠছেন সকলে। উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোতে শক্তিশালী ঝড় 'মার্টা'-র প্রভাবে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা। প্রবল বৃষ্টি এবং বাঁধ উপচে পড়া জলের তোড়ে দেশটির উত্তরাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Gen Z: ভয়ংকর দুঃসময় 'Gen Z'র! তারা হারিয়ে ফেলছে মানবসভ্যতার অমূল্য এক স্কিল! হাড়হিম বিপর্যয়ের মুখে সারা পৃথিবীই, ৪০% আর...

প্রাণহানি

বন্যায় অন্তত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানী রাবাত থেকে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত তেতুয়ান (Tétouan) এলাকায় একটি গাড়ি জলে ভেসে গেলে একই পরিবারের তিনজন শিশু (বয়স ২ থেকে ১৪ বছর) এবং একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। 

উচ্ছেদ

এই ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ উচ্ছেদ করল লক্ষ লক্ষ মানুষকে। অতিবৃষ্টির জেরে বাঁধগুলি জলপূর্ণ হয়ে সেগুলি থেকে জল উপচে পড়ার মতো অবস্থা হয়। তাই সেগুলি থেকে জল ছাড়া হয়। আর বিপুল জল ছাড়ার ফলে ব্যাপক বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মরক্কোতে। এই দুর্যোগে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। 

বিপদসীমার উপরে

এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মার্টা। তবে এই ঝড়ের কয়েকদিন আগেই 'লিওনার্দো' নামক আরেকটি ঝড় এই অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। যার ফলে মাটি খুবই স্যাঁতসেঁতে ছিল। নদীগুলির জলের স্তর বিপদসীমার উপরে ছিল।

আরও পড়ুন: Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

বৃষ্টিপাত এবং আশার 'জল'

সে দেশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঝড়ের প্রভাবে মরক্কোর উত্তরভাগের শহরগুলিতে প্রায় ৯২ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এই বন্যায় প্রচুর ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। ফসলি জমি তলিয়ে যাওয়ায় কৃষিখাতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভয়াবহতা সত্ত্বেও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই বৃষ্টির ফলে মরক্কোয় দীর্ঘস্থায়ী খরা-পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে এবং অন্তত এক বছরের জন্য খাবার জলের অভাব পূরণ হতে পারে বলে আশার কথা বলছেন তাঁরা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Deadly Rain and FloodDeadly Rain and Flood in MoroccoHuge Rain and Flood in MoroccoStorm MartamoroccoMorocco evacuates 140000 peopleTorrential rainsdam releases WaterFloodsheavy rainhuge destruction
পরবর্তী
খবর

Gen Z: ভয়ংকর দুঃসময় 'Gen Z'র! তারা হারিয়ে ফেলছে মানবসভ্যতার অমূল্য এক স্কিল! হাড়হিম বিপর্যয়ের মুখে সারা পৃথিবীই, ৪০% আর...
.

পরবর্তী খবর

Road Accident: হাতে ছেলের বিয়ের কার্ড! নিমন্ত্রণ সেরে ফেরার পথে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত এ...