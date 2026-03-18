Unique birth story: ডাবল বোনাজা! ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে সন্তান প্রসব মা ও মেয়ের

Unique birth story: ডাবল বোনাজা! ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে সন্তান প্রসব মা ও মেয়ের

Unique Birth Story: ইতালির নেপলসে এক মা ও তার মেয়ে একই দিনে একই হাসপাতালে সন্তান জন্ম দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল খবর।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 18, 2026, 09:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা হওয়া হল জীবনের অন্যতম আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আর কারও কারও জন্য এটি ঠাকুমা বা দিদা হওয়ার সুখও নিয়ে আসে। ইতালির নেপলসে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। এক মা ও তার মেয়ে একই দিনে একই হাসপাতালে সন্তান জন্ম দেন। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে তাদের সন্তানের জন্ম হয়। 

এই বিশেষ ঘটনাটি ঘটে নেপলসের কার্ডারেলি হাসপাতালে। মায়ের নাম মারা ব্যারন। তিনি এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। বাচ্চাটির নাম দেওয়া হয় ফুতুরা। জন্মগ্রহণের সময় বাচ্চাটির ওজন ছিল ৩.৮ কেজি। কিছু ঘন্টা পরই, মারার মেয়ে, পাওলা-ও একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তার ছেলের নাম জিওভানি। বাচ্চাটির ওজন হল ৩.৪ কেজি। 

আরও পড়ুন: US hits Iran with 5000 pound Bunker Buster: ৫০০০ পাউন্ড ‘বাঙ্কার বাস্টারে’ ইরানের মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস আমেরিকার, কী এই ভয়ংকর বোমা?

আরও পড়ুন: Cuba Blackout: দেশ জুড়ে বিদ্যুতের গ্রিডে মহা বিপর্যয়! কোটি কোটি মানুষ অন্ধকারে ডুবে! কখন সংকটমুক্তি?

মারা পেশায় হল এক বায়োলজিস্ট। এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়ার জন্মগ্রহণ দেন। তার প্রথম সন্তান হল পাওলা। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই মারা জন্মগ্রহণ দেন। তিনি গর্ভপাত না করে সন্তানটিকে জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 

ভাগ্যের অদ্ভুত খেলা। ঠিক একই দিনে মারা আবার মা হন এবং তার ২১ বছরের মেয়ে পাওলাও সন্তানের জন্মগ্রহণ দেয়। গর্ভাবস্থায় তারা দুজনেই একই বাড়িতে থাকতেন। তারা একই দিনে সন্তান জন্মগ্রহণ দেন। 

সেই হাসপাতালের গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টার ক্লডিও সান্তাঞ্জেলো এই ঘটনাটিকে অলৌকিক বলে মনে করছে। মা ও মেয়ের স্বাভাবিকভাবে ডেলিভারি হয়। একজন নার্স অ্যামেলিয়া রেসিগনো, এই তিন প্রজন্মের আনন্দময় মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দী করেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। 

সন্তানের আগমন পরিবারের মধ্যে আনন্দ নিয়ে আসে। এবং দুটি সন্তানের আগমন এই আনন্দকে দ্বিগুণ করে তোলে। খবরটি ভাইরাল হতেই, মা-মেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দর্শকদের কাছে প্রচুর শুভেচ্ছা পেয়েছে। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

US hits Iran with 5000 pound Bunker Buster: ৫০০০ পাউন্ড ‘বাঙ্কার বাস্টারে’ ইরানের মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস আমেরিকার, কী এই ভয়ংকর বোমা?
Who is Pabitra Kar: নন্দীগ্রামে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায় তৃণমূল? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মমতা-অ...