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  • /VIRAL VIDEO: ২ সপ্তাহের মৃত শাবককে নিয়ে ৬ দিন সাঁতার! সঙ্গে আরও ১৪ ডলফিন...মায়ের ভালোবাসায় অঝোরে কাঁদছে নেটপাড়া

VIRAL VIDEO: ২ সপ্তাহের মৃত শাবককে নিয়ে ৬ দিন সাঁতার! সঙ্গে আরও ১৪ ডলফিন...মায়ের ভালোবাসায় অঝোরে কাঁদছে নেটপাড়া

মা যে মা'ই হয়। সে মানুষ হোক বা পশু। অবর্ণণীয় আবেগের আজও কোনও ভাষা নেই। যে ঘটনা পড়তে চলেছেন, তা আপনার চোখ ভিজিয়ে দেবে। হয়তো ঘটনার রেশ কাটাতেও দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। তবুও এই ভিডিয়ো দেখুন, ডলফিনের আবেগ দেখুন...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 04, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:53 PM IST
VIRAL VIDEO: ২ সপ্তাহের মৃত শাবককে নিয়ে ৬ দিন সাঁতার! সঙ্গে আরও ১৪ ডলফিন...মায়ের ভালোবাসায় অঝোরে কাঁদছে নেটপাড়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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