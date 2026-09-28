/VIRAL VIDEO: পলকে পুরো পাহাড় গিলে ফেলল নদী! নেপালে দানবীয় মহাপ্রলয় কাড়ছে প্রাণের পর প্রাণ... শুধুই হাহাকার-আর্তনাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরের পর বিপর্যয়! আবারও আক্রান্ত নেপাল। কয়েক দিনের প্রবল ভারী বর্ষণের ফলে সেখানে শুরু হয়েছে নতুন করে ধ্বংসলীলা! নেপালের বেশ কয়েকটি জেলায় ব্যাপক বন্যা ও ভূমিধস! প্রকৃতির এই ভয়াল তাণ্ডবে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে বলেই খবর। এখনও পর্যন্ত ১৪ জন নিখোঁজ বলেই জানা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক বুক কাঁপানো ভিডিয়ো। সেখানে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের বিশাল অংশ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধসে কালি গণ্ডকী নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে, আর দূর থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা আর্তনাদ করছেন! মূলত দু'টি ভিডিয়ো এখন নেটপাড়ায় ঘুরছে। প্রতিটি ভিডিয়োই ছয় সেকেন্ডের দৃশ্য রয়েছে। যা দেখা যে কোনও কারোর পক্ষেই কষ্টকর। পাহাড় ধসে পড়ার ভিজুয়াল এসেছে মুস্তাং জেলার লেতে এলাকা থেকে। গত রবিবার সেখানে নতুন করে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ধসের জেরে ধ্বংসাবশেষে কিছুক্ষণের জন্য নদীর জলপ্রবাহ আটকে গিয়েছিল। পরে জলের চাপে সেই বাধা ভেঙে পথ তৈরি হয় এবং ফের নদীর জল বইতে শুরু করে। দ্বিতীয় ভিডিয়োটি এক পাহাড়ের ঢাল থেকে তোলা। সেখানে দেখা যায়, আচমকাই মাটি ভেঙে উপত্যকার দিকে ধসে পড়ছে। মাটির সঙ্গে পাথর ও কাঠের তৈরি একটি আশ্রয়স্থলের অংশ এবং বেশ কয়েকটি গাছও নীচে তলিয়ে যায়। ক্যামেরা প্যান করার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের চিৎকার শোনা যায়। কয়েকজনকে বলতে শোনা যায়, 'ঘর গাই সাকিয়ো' বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়- 'বাড়ি তো ইতোমধ্যেই চলে গেল'। মহিলাকে পাহাড়ের খাড়া ঢালে থাকা কোনও বাড়ির বাসিন্দা বলেই মনে করা হচ্ছে এক। ধসের দৃশ্য দেখে তাঁকে অসহায় অবস্থায় কান্নায় ভেঙে পড়তেও দেখা গিয়েছে।
গণ্ডকী প্রদেশে টানা তিন দিনের ভারী বর্ষণের ফলে গত শনিবার থেকে কালী গণ্ডকী নদীর জল বাড়তে শুরু করে এবং গত রবিবার সকালে তা ভয়াবহ বন্যার রূপ নেয়। মুস্তাং ও মিয়াগদি থেকে শুরু করে পর্বত ও সিয়াংজা জেলা পর্যন্ত নদীটি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এমনকী পর্বতের এক গ্রামে এটি একটি সম্পূর্ণ বসতি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভূমিধসের কারণে চিতওয়ানগামী মহাসড়কগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। এছাড়া, মানাং জেলায় হিমলুং হিমাল পর্বতের বেস ক্যাম্পে তুষারধসের ঘটনায় দু'জন নিহত ও ১০ জন নিখোঁজ হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। ৭১২৬ মিটার উচ্চতার এই পর্বতের নার ফু এলাকায় তুষারধসটি আঘাত হানে এবং একটি তাঁবুকে মাটির নীচে চাপা দেয়, যেখানে ন'জন পর্বতারোহী ও ১৩ জন সহায়তা কর্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন। গত ২৬ আগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা নেপালের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। হিমালয় সীমান্ত অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ভোটেকোশী নদী বন্যার জল ভাটির দিকে বয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে ঘরবাড়ি, যানবাহন, রাস্তাঘাট ও সেতু ভেসে গিয়েছিল এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পর্যন্ত ১৪০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬০০০-এর বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।
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