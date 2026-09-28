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VIRAL VIDEO: পলকে পুরো পাহাড় গিলে ফেলল নদী! নেপালে দানবীয় মহাপ্রলয় কাড়ছে প্রাণের পর প্রাণ... শুধুই হাহাকার-আর্তনাদ

নেপাল কি মুছেই যাবে এবার মানচিত্র থেকে? রাক্ষুসে মহাপ্রলয় কাড়ছে প্রাণের পর প্রাণ... এমনকী  পলকে পুরো পাহাড়ই গিলে ফেলল নদী! শুধুই হাহাকার-আর্তনাদ

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 28, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 06:29 PM IST
VIRAL VIDEO: পলকে পুরো পাহাড় গিলে ফেলল নদী! নেপালে দানবীয় মহাপ্রলয় কাড়ছে প্রাণের পর প্রাণ... শুধুই হাহাকার-আর্তনাদ
Image Credit: নেপাল বন্যা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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