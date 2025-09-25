Durga Puja 2025: কেমব্রিজের পুজোয় হাজির এমপি থেকে মেয়র! হইহই কাণ্ড বিলেতে...

Durga Puja 2025: কেমব্রিজের পুজোয় হাজির এমপি থেকে মেয়র! হইহই কাণ্ড বিলেতে...
Peterborough Bengali Sanskriti Club Durga Puja 2025: দূর দেশ পিটারবোরোতে দুর্গাপুজা এবার বাঙালির মনে এক টুকরো কলকাতা এনে দিয়েছে, যেখানে দেবী মায়ের পটচিত্রের আদলে তৈরি প্রতিমা সবার মন জয় করে নিয়েছে। বিদেশিদের অংশগ্রহণে এই উৎসব প্রমাণ করে যে বাঙালির প্রাণের উৎসবের কোনো সীমানা নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিলেতের মাটিতে আবারও বসন্তের আগমন। তবে এই বসন্ত প্রকৃতির নয়, বাঙালির মনে আর জীবনযাত্রায়। লন্ডনের উপকণ্ঠে পিটারবোরো শহরে এইবার দুর্গাপুজার এক বিশেষ মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পিটারবোরোর বাঙালি সংস্কৃতি ক্লাব-এর পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গাপুজার জাকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হয়েছে। এই পুজাকে ঘিরে শুধু বাঙালিরাই নয়, অন্য দেশের মানুষরাও মেতে উঠেছেন উৎসবে।
আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, এই উৎসবের সূচনা হবে। সন্ধ্যা ৬টায় উৎসবের প্রারম্ভে থাকবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বিশিষ্ট অতিথিদের ভাষণ। এই অনুষ্ঠানে কেমব্রিজশায়ারের HM লর্ড লেফটেন্যান্ট জুলি স্পেনস, ওবিই, কিউপিএম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও, বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন মেয়র জুডি ফক্স, কাউন্সিলর জন ফক্স এবং এমপি অ্যান্ড্রু পাকস।
পুজা মণ্ডপে শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন দেখা যাবে। একশো বছরের পুরনো পটচিত্রের আদলে তৈরি হয়েছে মাতৃপ্রতিমা। এই পটচিত্র মূলত বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প, যেখানে দেবীকে বীর যোদ্ধা রূপে চিত্রিত করা হয়। এক টুকরো পটচিত্র যেন বাংলার শিল্পকলার প্রতিচ্ছবি।
পুজার এই পাঁচটি দিন যেন শুধুই আনন্দ আর ভালোবাসার দিন। কলকাতা থেকে অনেক দূরে হলেও, এই পুজা যেন বিলেতের বুকে এক টুকরো কলকাতা।