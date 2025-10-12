Muhammad Yunus: 'হিন্দুদের উপর কোনও অত্যাচারই হয়নি, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সব ভুয়ো খবর লিখেছে...' 'কট্টর' ইউনূসের চরম মিথ্যাচার...

Muhammad Yunus: 'হিন্দুদের উপর কোনও অত্যাচারই হয়নি, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সব ভুয়ো খবর লিখেছে...' 'কট্টর' ইউনূসের চরম মিথ্যাচার...
Bangladesh News: গত সপ্তাহে এক মার্কিন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ইউনূস বলেন, ‘এই মুহূর্তে ভারত ভুয়ো খবর ছড়ানোয় দক্ষতা অর্জন করেছে। ভুয়ো খবরের ভাণ্ডার। আমরা হিন্দু কিংবা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিষয়ে খুবই সতর্ক। ভারত সবসময়েই আমাদের চাপে রাখার চেষ্টা করে।’
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে পতন হয়েছিল শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina)। তারপর পালাবদল। এখনও ক্ষমতায় মহম্মদ ইউনূসের (Md. Yunus) নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। তাঁর আমলেই বাংলাদেশে (Bangladesh) দিনে দিনে বেড়েছে হিন্দু থেকে সংখ্যালঘুদের (Hindu Minority) উপর অত্যাচার। কখনও হিন্দুদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, ফসল নষ্ট করা। হিন্দু সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করে রাখা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া। এইসব ঘটনাই ঘটেছে। যা শুধুই ভারত নয়, খোদ বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমও দেখিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের দাবি, তাঁর আমলে দেশে হিন্দুদের উপর কোনও অত্যাচারের ঘটনা ঘটেনি। সবটাই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ভুয়ো ও রটানো খবর।
গত সপ্তাহে এক মার্কিন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ইউনূস বলেন, ‘এই মুহূর্তে ভারত ভুয়ো খবর ছড়ানোয় দক্ষতা অর্জন করেছে। ভুয়ো খবরের ভাণ্ডার। আমরা হিন্দু কিংবা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিষয়ে খুবই সতর্ক। ভারত সবসময়েই আমাদের চাপে রাখার চেষ্টা করে।’ তাহলে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের খবরগুলি সবই মিথ্যে? সেই প্রশ্নের ভিত্তিতে ইউনূস বলেন, যেগুলি ঘটেছে সেগুলি সবই স্থানীয়স্তরে। প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝামেলা, কোথাও জমি বিবাদ। এগুলির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তির কোনও যোগ নেই। পদ্মা পাড়ে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের খবরও ভুয়ো বলে জানিয়েছেন ইউনূস। হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও মুখ খুলেছিলেন। সেই বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘ট্রাম্প এইধরণের কোনও মন্তব্য করেছেন বলে জানি না। বাংলাদেশে বর্তমানে কী চলছে সেটা ট্রাম্প বোধহয় জানেন না।’
গত বছর শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার খবর আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সেই সমস্ত খবরকেও ইউনুস নস্যাৎ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই বিষয়ে সরকার যথেষ্ট সতর্ক। কারণ ভারত সব সময়ই এই বিষয়টা চাপ দিয়ে তুলে ধরে।'
শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশজুড়ে হিন্দুদের ওপর হামলার খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বড় করে প্রচারিত হয়েছিল। এমনকি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এই বিষয়ে মন্তব্য করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'ইউনুস সরকারের অধীনে হিন্দুদের প্রতি আচরণ ছিল নৃশংস।' এই মন্তব্য নিয়েও সাক্ষাৎকারে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন নোবেলজয়ী। ডোনাল্ড ট্রাম্প আদৌ এমন কিছু বলেছেন কি না, বা বাংলাদেশে কী ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর আদৌ কোনও ধারণা আছে কি না, সেনিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।
এরই মধ্যে গত বছরের নভেম্বর মাসে প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু ঢাকা শহরে মিছিল করেছিলেন। তাঁরা ইউনুস সরকারের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেন। অভিযোগ তোলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বারবার হামলা ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি, হিন্দু নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাও প্রত্যাহারের দাবি তোলেন তাঁরা।
ইউনুসের বক্তব্য, বাংলাদেশে হিন্দুরা নিজেদের নাগরিক পরিচয়ে আত্মবিশ্বাসী হলে তবেই সুরক্ষিত বোধ করবেন। তাঁর কথায়, 'আমি যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করি, তখন বলি, নিজেদের শুধু হিন্দু হিসেবে নয়, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেখুন। বলুন, আমি এই দেশের নাগরিক, তাই রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমার সুরক্ষার অধিকার আছে। তখনই আপনারা আরও বড় পরিসরে সুরক্ষা পাবেন।'
আরও পড়ুন: Abhijit Binayak Bandyopadhyay leaving USA: ট্রাম্পের খ্যাপামিতে রিসার্চের টাকা বন্ধ, নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিত্-এস্থার পাকাপাকি ভাবে ছাড়ছেন আমেরিকা!
আরও পড়ুন: Maria Corina Machado dedicated her Nobel to Trump: নাকের বদলে নরুন! ভেনেজুয়েলার মানুষের লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য ট্রাম্পকেই নোবেল উত্সর্গ করলেন মাসাডো...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)