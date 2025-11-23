English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Street Food Poisoning death: বেড়াতে গিয়ে পেট ভরে লোভনীয় স্ট্রিট ফুড, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ মা ও ২ সন্তান! মৃত্যুমুখে বাবাও...

Dangerous Street Food Deaths: তারা 'মিডিয়ে' (midye) নামক এক ধরনের জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড  খেয়েছিলেন। ঠান্ডা লেবু দিয়ে পরিবেশন করে এই খাবার, স্টাফ করা ঝিনুকের মধ্যে। পরে একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে তারা 'কোকোরেচ' (kokorec) (বাছুরের অন্ত্র দিয়ে তৈরি) এবং এক প্রকার তুর্কি চিকেন র‍্যাপ 'তাভুক তান্তুনি' (tavuk tantuni) সহ বিভিন্ন মিশ্র পদ খান।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 23, 2025, 04:19 PM IST
Street Food Poisoning death: বেড়াতে গিয়ে পেট ভরে লোভনীয় স্ট্রিট ফুড, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ মা ও ২ সন্তান! মৃত্যুমুখে বাবাও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইস্তাম্বুলে (তুর্কিয়ে) ছুটি কাটাতে গিয়ে এক জার্মান পরিবারে চরম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় রাস্তার স্টল থেকে খাবার চেখে দেখার পর মা সিগডেম বোসেক (Cigdem Bocek), ২৭, এবং তাঁর দুই শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

ইস্তাম্বুলে মর্মান্তিক খাদ্যে বিষক্রিয়া: 

মৃতের সংখ্যা: মা সিগডেম বোসেক এবং তাঁর তিন বছরের মেয়ে মাসাল (Masal) এবং ছয় বছরের ছেলে কাদির (Kadir)- মোট তিনজন মারা গেছেন।

আক্রান্ত: বাবা সার্ভেট (Servet), ৩৮, বেঁচে আছেন কিন্তু তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

ঘটনা: জার্মানির এই চার সদস্যের পরিবারটি ৯ই নভেম্বর ইস্তাম্বুলে পৌঁছয়। তাঁরা শহরের উত্তর-পূর্বের বেসিকতাস (Besiktas) এলাকায় ঘুরে দেখছিলেন এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাস্তার চলতি জনপ্রিয় খাবার অর্থাত্‍ স্ট্রিট ফুড চেখে দেখেন।

তারা 'মিডিয়ে' (midye) নামক এক ধরনের জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড  খেয়েছিলেন। ঠান্ডা লেবু দিয়ে পরিবেশন করে এই খাবার, স্টাফ করা ঝিনুকের মধ্যে।

পরে একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে তারা 'কোকোরেচ' (kokorec) (বাছুরের অন্ত্র দিয়ে তৈরি) এবং এক প্রকার তুর্কি চিকেন র‍্যাপ 'তাভুক তান্তুনি' (tavuk tantuni) সহ বিভিন্ন মিশ্র পদ খান।

হোটেলে ফেরার আগে তারা ফাতিহ (Fatih) এলাকার একটি দোকান থেকে কিছু তুর্কি ডিলাইটও (Turkish delights) কিনেছিলেন।

লক্ষণ: হোটেলে ফেরার কিছুক্ষণ পরই বাচ্চাদের বমি শুরু হয়। সিগডেম এবং সার্ভেট তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরই তারাও একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে সিগডেম এবং দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

তদন্ত এবং গ্রেফতার:

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ইস্তাম্বুলের চিফ পাবলিক প্রসিকিউটরের কার্যালয় তদন্ত শুরু করেছে এবং রাস্তার বিক্রেতা-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্টল ও রেস্তোরাঁ থেকে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক মেডিসিন ইনস্টিটিউট দ্বারা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

সিগডেম, মাসাল এবং কাদিরের মরদেহও ময়নাতদন্তের জন্য ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য।

'বিরগুন' (BirGun) সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, এই পরিবারের সঙ্গে একই হোটেলে থাকা আরও দুজন পর্যটককে শনিবার (১৫ই নভেম্বর) একই ধরনের বমি ও বমিভাবের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যখন গত সপ্তাহে টেনারিফে (Tenerife) সমুদ্রের উত্তাল পরিস্থিতিতে পর্যটকদের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে:

টেনারিফ দুর্ঘটনা (Rough Sea Conditions):

গত সপ্তাহে টেনারিফে উত্তাল সমুদ্রের কারণে তিনজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হন, যার মধ্যে বিদেশি পর্যটকরাও ছিলেন।

৮ই নভেম্বর সকালে: টাগানানা (Taganana)-এর রক দে লাস বোদেগাস (Roque de Las Bodegas) সৈকতে একটি ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গিয়ে ছয়জন ফরাসি পর্যটক আহত হন। একজনকে মাঝারি চোট নিয়ে হাসপাতালে এয়ারলিফট করা হয়।

বিকেল ৩টায়: পুয়ের্তো দে লা ক্রুজ (Puerto de la Cruz)-এ ১০ জন ব্যক্তি - যাদের মধ্যে সেই সকালে পৌঁছানো কিছু প্রমোদতরীর যাত্রীও ছিলেন - সমুদ্রে ভেসে যান। সেখানে ৭৫ বছর বয়সী একজন ডাচ প্রমোদতরীর যাত্রী মারা যান।

স্পেনের অন্য ঘটনা (Catalonia):

এছাড়াও, শনিবার (১৫ই নভেম্বর), উত্তর স্পেনের কাতালোনিয়া (Catalonia)-র ইয়োরেত দে মার (Lloret de Mar)-এ একটি স্কুল ট্রিপের সময় সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় একজন ব্রিটিশ কিশোর গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

আরও পড়ুন: New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...

আরও পড়ুন: TCS Layoff Horror: হচ্ছেটা কী TCS-এ? মেডিক্যাল লিভে থাকা কর্মীরও চাকরি খেল সংস্থা! অনৈতিক অন্য বহু ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারে দায়ের অভিযোগও...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
TurkeyTourismInquestsRestaurantshospitalDeathsFoof poisonfamilyVaccationMother and childvomiting
পরবর্তী
খবর

Tejas Crashed: দুবাইয়ে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার তেজস! এয়ার শো-তে..পাইলটের মৃত্যু
.

পরবর্তী খবর

Stagecraft Awards 2025: দেখলে বুঝতেই পারবেন না এঁরা নকল! অজ্ঞাত যোদ্ধাদের সম্মান জানাল স্টেজ...