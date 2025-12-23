Bangladesh Dipu Das Family: জ্য়ান্ত জ্বালানো দীপুর প্রাণের মূল্য মাত্র ২৫ হাজার টাকা? জল্লাদ ইউনূস খুঁদকুড়োয় কিনতে চাইছে হিন্দু সর্বহারা পরিবারকে...

Bangladesh Dipu Das Family: জ্য়ান্ত জ্বালানো দীপুর প্রাণের মূল্য মাত্র ২৫ হাজার টাকা? জল্লাদ ইউনূস খুঁদকুড়োয় কিনতে চাইছে হিন্দু সর্বহারা পরিবারকে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘরে বাইরে নিন্দার মুখে পড়ে অবশেষে জেগে উঠল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। সোমবার ময়মনসিংহের ভালুকায় ইসলামী জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া হিন্দু যুবক পোশাক কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। নিহতের পরিবারের হাতে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেন, সেই সঙ্গে দীপুর স্ত্রীকে চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও মাত্র ২৫ হাজার টাকার সাহায্য করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সকলেই। অনেকেই খুব বিক্ষোভের সুরে বলেছেন ভিক্ষা দিলেন নাকি? একজন হিন্দু যুবকের প্রাণের দাম মাত্র ২৫ হাজার টাকা?
শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড: যেখান থেকে উত্তাপের শুরু
ঘটনার সূত্রপাত গত ১২ ডিসেম্বর। রাজধানীর পল্টনের বিজয়নগর এলাকায় ভরদুপুরে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক শরিফ ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ১৫ ডিসেম্বর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।
গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে হিজবুত তাহরীর জঙ্গি তথা ইনকিলাব দলের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে বেনজির তাণ্ডব শুরু করে ইসলামী জঙ্গিরা।
ভালুকায় দীপু দাসের নৃশংস মৃত্যু: একটি 'পরিকল্পিত' হত্যাকাণ্ড?
হাদি হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকায় এক নারকীয় ঘটনা ঘটে। ধর্ম অবমাননার অস্পষ্ট অভিযোগে ২৭ বছর বয়সী হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তবে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এটি কেবল তাৎক্ষণিক কোনও ক্ষোভ ছিল না।
কারখানার ভূমিকা: র্যাব ও পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে, কারখানার সুপারভাইজাররা দীপুকে নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে তাকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং উন্মত্ত জনতার হাতে তুলে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, কারখানা কর্তৃপক্ষ অনেক দেরিতে খবর দিয়েছে। এসপি ফরহাদ হোসেনের ভাষায়, "ঠিক সময়ে একটি ফোন করলে হয়তো দীপু বেঁচে যেত।"
গুজব ও গণপিটুনি: কোনও প্রমাণ ছাড়াই অবমাননার গুজব ছড়িয়ে সহকর্মীরা ও স্থানীয় জনতা দীপুকে পিটিয়ে হত্যা করে। এরপর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
গ্রেফতার: সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এখন পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে কারখানার ফ্লোর ইন-চার্জ ও কোয়ালিটি ইন-চার্জও রয়েছেন। ময়মনসিংয়ের ভালুকায় ধর্ম নিয়ে মিথ্যা কথা বলার ভুয়ো অভিযোগ তুলে পিটিয়ে মারা হয় স্থানীয় পোশাক কারখানা কর্মী হিন্দু যুবক দীপু দাসকে। শুধু খুন করে ক্ষান্ত হয়নি জঙ্গিরা। দীপুর লাশ গাছে বেঁধে ফের পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গোটা বিশ্ব এই ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।
যদিও ইউনুসের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন এমন ঘটনা আখছার ঘটে, তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। বৃহস্পতিবার রাতে জঙ্গি হাদির মৃত্যুর খবর পেয়েই তড়িঘড়ি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন ইউনূস। ওই ভাষনে জঙ্গি হাদির পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের, এই বলে ঘোষণা করেছিলেন অথচ দীপু দাসকে নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি। ঘরে বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ইউনূস। দীপু দাস ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁকে হারিয়ে অথই জলে পড়েছে হতদরিদ্র পরিবারটি। বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে আর্থিক সহায়তা সহ দেওয়া হচ্ছে নানা আশ্বাস। সমালোচনার ঝড় সামলাতে এদিন সকালে তারাকান্দায় দীপু দাসের বাড়ি যান ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান
তার সঙ্গে ছিলেন তারাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম সহ জেলা উপজেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা শিব বস্ত্র শুকনো খাবার ও একটি সেলাই মেশিন পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
দীপুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার পরিবারে। তিন বছরের বিবাহিত জীবনে দীপুর একটি দেড় বছরের সন্তান রয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীপুর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছেন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, এই পাপের বিচার হবেই।'
অন্যদিকে, ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিষয়টিকে একটি "বিচ্ছিন্ন ঘটনা" হিসেবে দেখলেও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।
