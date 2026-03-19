  • Eid 2026: ইদের নমাজ পড়তে হবে মসজিদেই, অন্যত্র নয়; উৎসবের প্রাক্কালেই কোথায় কোথায় জারি এই কড়া নির্দেশ?

Eid 2026: ইদের নমাজ পড়তে হবে মসজিদেই, অন্যত্র নয়; উৎসবের প্রাক্কালেই কোথায় কোথায় জারি এই কড়া নির্দেশ?

Eid Dates 2026: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মানুষের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কাতারে খোলা জায়গায় ইদ উল-ফিতরের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই দুই দেশে এবার শুধু মসজিদেই ইদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে, অন্যত্র নয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 19, 2026, 06:37 PM IST
Eid 2026: ইদের নমাজ পড়তে হবে মসজিদেই, অন্যত্র নয়; উৎসবের প্রাক্কালেই কোথায় কোথায় জারি এই কড়া নির্দেশ?
ইদের আবহে দিকে দিকে আতঙ্কের আবহ! (প্রতীকী ছবি)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামীকাল সৌদি আরবে (Saudi) ইদ। আজ, বৃহস্পতিবার রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হচ্ছে, তাই পরদিন মানে, আগামীকাল, শুক্রবার সৌদি আরবে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর (Eid ul Fitr 2026)। সেই রকমই অনুমান। পবিত্র রমজান মাসের (Holy Ramadan) পরে পৃথিবী জুড়ে উৎসবের মেজাজ! কিন্তু সেই লগ্নে রয়েছে ছন্দপতনের ইঙ্গিতও। কীরকম? মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মানুষের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবার সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারে উন্মুক্ত স্থানে ইদ উল-ফিতরের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই দুই দেশে এবার শুধু মসজিদেই ইদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে, অন্যত্র নয়।

আরব আমিরশাহিতে

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ইসলাম বিষয়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এবার সারা দেশের মসজিদগুলির ভিতরেই ইদ উল-ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। ইদগাহে নামাজের আয়োজন করা হবে না। এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত সমস্ত আমিরশাহির জন্যই প্রযোজ্য। ঐতিহ্যবাহী উন্মুক্ত ইদগাহে এবার ইদের নামাজ হবে না।

আরও পড়ুন: Eid 2026: শুক্রবারই সৌদিতে খুশির ইদ; ভারতে কবে? জেনে নিন ইদের চাঁদ নিয়ে একেবারে লেটেস্ট আপডেট

গণনিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মূলত সুষ্ঠুভাবে নামাজ আয়োজন এবং গণনিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। মুসলিমরা এবার নিজ নিজ এলাকার মসজিদগুলিতেই নামাজ আদায় করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আরও জানানো হয়েছে, ইদের নামাজের জন্য মুসলিমদের জায়গা দিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সব মসজিদ প্রস্তুত রয়েছে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেওয়া আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ও নিয়মাবলি মেনে চলতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বানও জানানো হয়েছে।

কাতারেও

বর্তমান পরিস্থিতিতে গণনিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কাতারেও ইদগাহের বদলে মসজিদেই ইদের নামাজ আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতারের ওয়াক্‌ফ ও ইসলাম ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুসলিমদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত।

আরও পড়ুন: Attacks on World's Biggest Gas Hub: ফের বাড়বে গ্যাসের দাম! বাড়তে পারে বিদ্যুতের মূল্যও? 'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট গ্যাস হাবে' মারণ হামলায় দেশ জুড়ে আঁধার?

রাস লাফান

এই ভাবনা যে খুব অমূলক নয়, তা প্রমাণ করে দিল রাস লাফান কাণ্ড। কাতারের রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে ইরান ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। এর জেরে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে বড় ধরনের বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ও শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই কয়েকটি দেশের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস বা 'এলএনজি' আমদানির এক বড় অংশই আসে কাতার থেকে। কাতারের প্রায় সব প্রাকৃতিক গ্যাস রাস লাফানে প্রক্রিয়াজাত হয় ও সেখান থেকেই রফতানি করা হয়। রাস লাফানের পরিচালক ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কাতার এনার্জি চলতি মাসের শুরুর দিকে এলএনজি ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদন স্থগিত করেছিল। তবে সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে স্বাভাবিক উৎপাদনে ফিরতে কোম্পানিটির অনেক বেশি সময় লেগে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Attacks on World's Biggest Gas Hub: ফের বাড়বে গ্যাসের দাম! বাড়তে পারে বিদ্যুতের মূল্যও? 'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট গ্যাস হাবে' মারণ হামলায় দেশ জুড়ে আঁধার?
R G kar case: ভোটের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং: পানিহাটিতে বিজেপির চমক, এবার সরাসরি রাজনীতিতে আরজি ক...