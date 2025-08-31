English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Narendra Modi To Meet Xi Jinping: ট্রাম্পের শুল্ক চাপে এক ভারত-চিন! গলছে বরফ? ৭ বছর পর রবিতেই...

Narendra Modi China Visit: ট্রাম্পের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধের আবহেই সাত বছর পর চিনে নরেন্দ্র মোদী। আজ SCO সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। চিনা ও রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা বৈঠক হওয়ার কথা। 

Updated By: Aug 31, 2025, 09:45 AM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭ বছর পর চিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ট্রাম্পের শুল্ক চাপের পর মোদীর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় দশ মাস পর মোদী এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একসঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন বলেও জানা গিয়েছে।

চিনের তিয়ানজিনে বৈঠক করতে চলেছেন মোদী-জিনপিং। ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই বৈঠকটির গুরুত্ব আরও বেড়েছে। ওয়াশিংটনের বাণিজ্য ও শুল্কনীতি এই টানাপোড়েনের কারণ।

মোদী-জিনপিং বৈঠক:

রবিবার থেকে দুই দিনের জন্য সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে শুরু হচ্ছে। এই সম্মেলনের ফাঁকেই মোদী এবং জিনপিং বৈঠক করবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, সরকারি সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা দিনের শেষের দিকে আবার দেখা করতে পারেন। দুই নেতা শেষবার অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে দেখা করেছিলেন।

সোমবার ভারতে ফিরে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট  ভলাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দেখা করবেন বলে সূত্রের খবর। SCO সম্মেলনটি রবিবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আয়োজিত একটি সরকারি ভোজের মাধ্যমে শুরু হবে।

কাছাকাছি চিন-ভারত

ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে বিরক্ত হয়ে ভারত ও চিন সিদ্ধান্ত নেয়, ২০২০ সালের সীমান্তসংঘাত ভুলে আলোচনার গতি বাড়াবে এবং পুরনো সীমান্তবিরোধ মেটাতে তারা নতুন করে কথাবার্তা শুরু করবে। এর পরই দুই দেশের সম্পর্কে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারত-চিন সরাসরি যাত্রীবাহী ফ্লাইট চালু হচ্ছে। ভারতে ইউরিয়া রফতানির ক্ষেত্রে চিন ছাড় দিয়েছে। ভারত চিনা নাগরিকদের জন্য আবার পর্যটনভিসা চালু করেছে, যা কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল।

'হাতি আর ড্রাগন একসঙ্গে নাচবে'

এতে বলা হয়, এ সম্পর্কের নতুন সূচনা হয়েছিল ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণেই। তিনি আসলে চিনকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, পরে ভারতকেও চাপ দেন। গত মার্চে ট্রাম্প চিনাপণ্যে দ্বিগুণ শুল্ক বসানোর পর চিন ভারতের প্রতি আহ্বান জানায় যে, আধিপত্যবাদ ও ভয়ভীতির রাজনীতির বিরুদ্ধে এসে এবার একসঙ্গে দাঁড়ানো যাক! জি জিন পিং বলেন, 'হাতি (ভারত) আর ড্রাগন (চিন) একসঙ্গে নাচবে-- এটাই একমাত্র সঠিক পথ!'

