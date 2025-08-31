Narendra Modi Meet Xi Jinping: চিনের সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বন্ধুত্বের প্রতি যত্নবান মোদী! ট্রাম্প চাপে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
India-China Relation: ট্রাম্পের শুল্ক চাপে গলল ভারত-চিনের মনোমালিন্য। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর মোদী বলেন, 'পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান ও সংবেদনশীলতার" ভিত্তিতে ভারত-চিন সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 31, 2025, 12:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিনে গিয়েছেন। জানা যায়, তিক্ততা কাটিয়ে চিনা প্রেসিডেন্ট  শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোদী। ট্রাম্পের শুল্প চাপের চিনের সঙ্গে মোদীর এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের দিকে মুখিয়ে বসে আছে গোটা বিশ্ব।

শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর মোদী বলেন, "পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান ও সংবেদনশীলতার" ভিত্তিতে ভারত-চিন সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর এখন একটি 'শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ' তৈরি হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, 'গত বছর কাজানে আমাদের মধ্যে খুবই ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছিল, যা আমাদের সম্পর্ককে একটি পজিটিভ দিক দিয়েছিল। সীমান্তে সেনা প্রত্যাহারের পর শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৈলাশ মানসসরোবর যাত্রা পুনরায় শুরুর বিষয়টি এবং ভারত-চিনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালুর কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,
'দুই দেশের মিলিয়ে ২৮০ কোটি মানুষের স্বার্থ আমাদের সহযোগিতার সঙ্গে জড়িত। এটি মানবকল্যাণের পথও প্রশস্ত করবে।'

তিনি বলেন, 'বিশ্ব এখন এক রূপান্তরের পথে। চীন ও ভারত দুটি অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশ এবং গ্লোবাল সাউথ-এর অংশ। ড্রাগন ও এলিফ্যান্টের একসঙ্গে আসা খুবই জরুরি — আমাদের বন্ধু এবং ভালো প্রতিবেশী হওয়া প্রয়োজন।'

ভারত-চিন সম্পর্ক:
২০২০ সালে জুনে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চিনা সেনাদের মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর ভারত-চিন সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছায়। দীর্ঘদিনের উত্তেজনার অবসান ঘটে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে একটি চূড়ান্ত চুক্তির মাধ্যমে। যখন শেষ দুটি বিতর্কিত এলাকা-দেমচোক ও দেপসাং-থেকে সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন সফরটি চিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর ভারত সফরের প্রায় দুই সপ্তাহ পর হল। ওয়াং ই তাঁর দুই দিনের সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে একটি 'স্থিতিশীল, সহযোগিতামূলক ও ভবিষ্যতমুখী' সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

Tags:
PM Modi Xi Jinping meetingSCOIndia-China relationsShanghai Cooperation OrganisationShanghai Cooperation Organisation summitSCO summitTrump tariffsIndia China border tensions
